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أخبار العالم

روسيا تحافظ على المركز الثاني في تجارة السلاح العالمية

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 06:30 م
الأسلحة الروسية -
الأسلحة الروسية - صورة تعبيرية
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أ ش أ
ذكر المركز الروسي لتحليل التجارة العالمية للأسلحة، أن روسيا حافظت في عام 2019 على مركزها كثاني أكبر مصدر للأسلحة والمعدات العسكرية، حيث صدرت منتجات عسكرية بقيمة 14.144 مليار دولار بنسبة 15.4% من الإمدادات العالمية.

أشار المركز الروسي في بيان اليوم الثلاثاء أوردته وكالة أنباء "نوفوستي" إلى أن الولايات المتحدة حافظت على مركزها الأول كأكبر مصدر للأسلحة بمبيعات بلغت العام الماضي 38.775 مليار دولار بحصة تبلغ حوالي 42.12% من سوق الأسلحة العالمية. 

نوه المركز بأن سوق الأسلحة العالمية شهد في 2019 ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغ حجمه 92 مليار دولار مسجلا بذلك أعلى مستوى منذ سنوات. 

أرجع المركز الروسي هذا الارتفاع إلى العقود الضخمة التي أبرمتها واشنطن مع دول في الشرق الأوسط ، مشيرا إلى أن إجمالي صادرات الأسلحة العالمية بلغ خلال السنوات الأربع الماضية 341.925 مليار دولار.
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