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أخبار البلد

فيروس كورونا .. مدبولي يجري اتصالا بالسفير المصري في بكين للاطمئنان على الجالية المصرية

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 06:26 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
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محمود مطاوع
أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا بالسفير محمد البدري، سفير مصر بالعاصمة الصينية بكين؛ للاطمئنان على الجالية المصرية في جمهورية الصين الشعبية، بعد توارد الأنباء عن انتشار فيروس "كورونا" في عدد من المناطق هناك.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن السفير محمد البدري طمأن رئيس الوزراء على حالة جميع المصريين في الصين، مؤكدًا أن السفارة على تواصل مستمر معهم، وأنه لا توجد إصابات حتى الآن بينها بفيروس " كورونا".

كما أن فريق عمل السفارة المصرية ببكين، والقنصلية العامة بشنغهاي في الصين متواجدون لتقديم المساعدة لأي من أفراد الجالية على مدار اليوم.
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