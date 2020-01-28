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أخبار البلد

رشا قلج: مصر تمكنت من استعادة دورها الريادي في القارة الأفريقية

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 07:53 م
الدكتورة رشا قلج
الدكتورة رشا قلج
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قالت الدكتورة رشا قلج، الحائزة على لقب المصرية الأكثر تأثيرا في إفريقيا لعام ٢٠١٩، إن مصر تمكنت من استعادة دورها الريادي من جديد في القارة السمراء وبسرعة وذلك بسبب عمق العلاقات بين مصر وكافة الدول الإفريقية فضلا عن مكانتها الخاصة وسط إفريقيا، فهي ذات الثقافة والتاريخ والحضارة العريقة.

جاء ذلك خلال ندوة اللقاء الفكري التي عقدت اليوم الثلاثاء ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51.

وأوضحت قلج أن قادة وزعماء إفريقيا رحبوا بالدور المصري وبرئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الإفريقي، مضيفة أن تمكن القيادة المصرية من توطيد وتعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية ساعدها بشكل خاص في عملها بالقارة السمراء، وهي تدين بنجاحها لمصر. 

وفيما يتعلق بالمرأة الإفريقية، أشارت إلى أن تمكين المرأة في إفريقيا يختلف باختلاف المكان والثقافة التي تنتمي لها، مؤكدة أن هناك الكثير من الفرص في القارة الأفريقية التي يجب أن يتم استغلالها بصورة صحيحة، والتي ستعود بفائدة مشتركة ومميزة، لا سيما إذا تم ذلك من خلال الشباب الأفريقي.
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