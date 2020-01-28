نتنياهو: كيف يرفض الفلسطينيون 50 مليار دولار.. وأدعو العرب إلى التطبيع مع إسرائيل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر إعلان بنود صفقة القرن في البيت الأبيض إنه يتمنى أن يقبل الفلسطينيون صفقة القرن.





وأضاف أن صفقة القرن شهدت بذل جهود إسرائيلية وأمريكية كبيرة لإنجازها.





واستنكر نتنياهو الرفض الإسرائيلي شعبا وسلطة لصفقة القرن.





وقال إن الخطة الاقتصادية في صفقة القرن شيء كبير للغاية، "رفض 50 مليار دولار، شيء غريب جدا، إذا ما حدث ذلك، أنا أعلم أن هذا المبلغ سيبني فلسطين..ويأتي بالازدهار أيضا".





وزعم نتنياهو أن إسرائيل تريد للفلسطينيين حياة مزدهرة وكرامة وأملا، وأن صفقة القرن تمنحهم ذلك.





وتمنى نتنياهو أن تصنع دول الجوار العربية السلام وتطبع العلاقات مع إسرائيل.