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مرأة

مرض غير متوقع يؤدي إلى الإصابة بجفاف الجلد.. تعرفي عليه

الأربعاء 29/يناير/2020 - 03:31 ص
صدى البلد
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نهى هجرس
تعتبر مشكلة جفاف الجلد من المشاكل الشائعه في فصل الشتاء والتي  يمكننا التعرف عليها بكل سهولة، فيحتاج الجسم فيها إلى زيادة الترطيب والحفاظ عليه.

ووفقًا لموقع "black doctor" تعرف على أسباب جفاف الجلد.

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1- سوء التغذية
2- التعرض للعوامل البيئية الخارجية كالتلوث واستخدام نوع غير مناسب من الصابون أو التعرض المتكرر للماء أو الهواء الجاف وغيرها
3- استخدام  المواد التى  تثير حساسية وتهيجًا في الجلد من مواد التجميل
4- استخدام ماء ساخن أثناء غسيل الجلد
5- استعمال منظفات شديد التركيز فينتج عنها تهيج في الجلد
6- نقص فيتامين (أ)
7- الأمراض الجهازية، والمناعية  
8- التعرض المفرط لأشعة الشمس
9- استخدام بعض الأدوية
10- الأكثار من الاغتسال بالماء الساخن أو البارد مع عدم الترطيب 
11- الإفراط في استخدام المطهرات ومواد التنظيف
12- درجات الحرارة الباردة
13- انخفاض الرطوبة
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