قطاع الأعمال العام: مخطط لإحياء الهندسية لصناعة السيارات

كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، عن توجه الوزارة للعمل على إعادة إحياء الشركة الهندسية لصناعة السيارات التابعة لها من خلال توقيع عقد مع شركة فرست أوتوموتيف - وكيل شركة يوتونج الصينية إحدى كبرى الشركات في صناعة الأتوبيسات لتجميع 105 أتوبيسات على خطوط الإنتاج بالشركة الهندسية.

قال " توفيق" في تصريحات له، إن الوزارة تعكف على تنفيذ مخطط استراتيجي لتطوير صناعة السيارات عبر شركتي شركتي النصر والهندسية لصناعة السيارات، موضحا أنه تم إعداد حزمة من المحفزات المقترحة لتشجيع السيارات الكهربائية وخلق الطلب عليها، ومنها عمل برنامج على غرار مشروع إحلال التاكسى الأبيض محل الأسود فى عام 2006 يستهدف 3% سنويا من الأسطول.

بجانب العمل على إحلال سيارات الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام بنسبة 5% سنويا من أسطول السيارات الخاص بها، بالإضافة إلى منح دعم للمستثمرين لأول 100 ألـف سيارة كهربائية مصنعة محليًا لمرة واحدة بشرط أن تتميز بمدى سير التى تسير أكثر من 400 كم فى الشحنة الكاملة الواحدة.

وذكر أن وزارة الكهرباء قامت بإنشاء 3 آلاف محطة شحن سنويًا بقدرة 50 كيلووات لفترة 3 سنوات على الأقل وتشغيلها بشكل تجارى يضمن تحقيق عائد معقول على الاستثمار، وذلك مع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة فى بناء المزيد من المحطات حسب خريطة محددة.