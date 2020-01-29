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30% من الأشخاص يعانون منه.. أسباب وطرق علاج الإجهاد البصري.. فيديو

الأربعاء 29/يناير/2020 - 12:29 م
الإجهاد البصرى
الإجهاد البصرى
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هاجر إبراهيم

قال الدكتور محمد عماد، أخصائي جراحة القرنية وتصحيح البصر، إن متلازمة الإجهاد البصري بها مجموعة من الأعراض، مشيرا إلى أن ما يعانى منها هو الشخص الذي يستخدم الكمبيوتر لفترة طويلة، أو أجهزة المحمول أو التلفاز.


وأضاف "عماد" خلال لقائه عبر فضائية "العربية"، أن أعراض الإجهاد البصري تتمثل بوجود إحساس بالثقل فى العين وأحيانا الحرقة مع تشويش فى الرؤية، موضحا أن لها صورة نموذجية وهى أنه أحيانا يشعر الشخص بالإرهاق فى منتصف النهار وفي آخر ساعات النهار يشعر بقفلة العين وصداع شديد.


وأوضح أخصائي جراحة القرنية وتصحيح البصر، أن هناك العديد من الأشخاص الذين يشكون من نوعية حياتهم بسبب الاجهاد البصري وأدائهم على وظيفتهم وتواصلهم بعد العمل، لافتا إلى أنه لابد أن يكون هناك تصور واضح عن تلك المشكلة ، مضيفا إلى أن هناك أكثر من 70% من الأشخاص تحت سن الـ30 يعانون منه.


وأشار أخصائي جراحة القرنية وتصحيح البصر، إلى أنه يجب مراعاة ترتيب مكان العمل، بحيث تكون مسافة الشاشة متناسبة مع حجمها لتكون مريحة للعين، بالإضافة إلى أن خفض نسبة الإضاءة لأنه عندما تكون عالية يصعب على العين تمييز الأحرف، فتحتاج إلى جهد أكبر.


وأكد أخصائي جراحة القرنية وتصحيح البصر، أنه يجب ابتعاد مكان العمل عن مصدر الهواء بشكل مباشر من أجل تقليل الإجهاد البصري خصوصا اعتماد الأشخاص على أجهزة المكيفات إعتماد مطلق، حيث أن تيار الهواء يزيد معدل جفاف العين مما يزيد من الأعراض.
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