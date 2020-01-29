للقاء حماس.. عريقات: وفد من فتح يزور غزة الأسبوع المقبل

قال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن وفدًا من حركة فتح سيصل إلى قطاع غزة الأسبوع المقبل، للقاء حركة حماس، تتلوها زيارة من الرئيس محمود عباس للقطاع.





ووفقًا لإذاعة "صوت الشعب" الفلسطينية، أوضح عريقات، اليوم الأربعاء، أنّه إذا تم التوافق بعد لقاء حركتي فتح وحماس بغزة سيحضر الرئيس إلى القطاع، للقاء الفصائل.





وأضاف أن المرحلة التي يعيشها الشعب الفلسطينية حاليًا مرحلة حرجة، وتحتاج إلى الوحدة الوطنية.





يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، في مؤتمر صحفي بواشنطن خطته للسلام في منطقة الشرق الأوسط بحضور رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.





وأعلنت لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، مساء الثلاثاء، الإضراب الشامل، اليوم الأربعاء في كافة مرافق الحياة في القطاع؛ احتجاجًا على خطة ترامب للسلام.





وأوضحت لجنة المتابعة، في بيان، أن الإضراب يشمل كافة مرافق الحياة ما عدا وزارة الصحة، وفقا لوكالة "سما" الفلسطينية.