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أخبار العالم

#اردوغان_منبر_إرهاب يتصدر تويتر .. ومغردون : دمر اقتصاد تركيا

الأربعاء 29/يناير/2020 - 03:40 م
صدى البلد
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منار نور
دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر #اردوغان_منبر_ارهاب ، وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر . 

جاءت التعليقات كالتالى : _ 

#اردوغان يسير على نفس خطى أجداده بنهج الدم و الإرهاب بدعم المرتزقة والإرهابيين بملايين الدولارات حتي يحقق أطماعه في ليبيا. 

جلب اردوغان الارهابيين من سوريا الي ليبيا واعطي راتبا للجندي 3000  دولار وفي النهاية الجيش الليبي سيهزم جميع هؤلاء بناء علي الانتصارات التي مضت
#اردوغان_منبر_ارهاب

اردوغان دمر اقتصاد تركيا ليمنح الارهابيين اموالا من اجل تدمير ليبيا وفي النهايه لم يستطع فعل ذلك 
#اردوغان_منبر_ارهاب

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