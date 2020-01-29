بعد إصابة واحدة بـ كورونا.. شطة يكشف مصير إقامة السوبر في الإمارات

كشف عبدالمنعم حسين الشهير بـ "شطة" نجم الأهلي السابق عن مصير إقامة مباراة السوبر المصري بين النادي الأهلي والزمالك المقرّر إقامتها يوم 20 فبراير القادم فى الإمارات بعد ظهور حالة وحيدة من فيروس كورونا فى الدولة الشقيقة.





قال "شطة" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": الصين مركز فيروس كورونا ولم يتم منع إقامة المباريات فى الدورى الصينى حتى الآن، لافتًا إلى أن ظهور حالة وحيدة لفيروس كورونا فى الإمارات يعتبر حالة فردية.





مباراة الأهلي والزمالك فى السوبر المصري أضاف: لن يتم نقلبسبب حالة فردية لـ فيروس كورونا بعد إعلان دولة الإمارات عن إصابة وحيدة بالفيروس كونه لا يشكل خطرًا على لاعبي قطبي الكرة المصرية.





كانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات أعلنت عن تشخيص حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لأشخاص من عائلة واحدة قادمين من مدينة ووهان الصينية.





ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية التى أضافت فى بيانها اليوم الأربعاء أن الحالة الصحية للمصابين مستقرة وتحت الملاحظة الطبية.





وأكدت أنها بالتنسيق مع الهيئات الصحية والجهات المعنية فى البلاد اتخذت الإجراءات الاحترازية الضرورية اللازمة، وفقًا للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وأن الوضع الصحى العام لا يدعو إلى القلق.