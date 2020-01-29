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ثقافة

المخرج علي عبدالخالق: الظاهري أجاد استخدام أول من استخدم الصوت البشري في الموسيقي

الأربعاء 29/يناير/2020 - 05:10 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
قال المخرج علي عبدالخالق، إن الظاهري كان يجمع بين أكثر من نوع موسيقي غربية ومصرية ويجيد ذلك ببراعة، وكان موسيقياً جيدًا، وكان من جيل المبدعين، وألف قطع موسيقية للإذاعة وكان منضبطًا في مواعيده.

وأضاف خلال مناقشة كتاب " فؤاد الظاهري.. مصرية الجذور وعالمية الإبداع" للدكتورة رانيا يحيي، بقاعة كاتب وكتاب، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الواحد والخمسين بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، كان عمل الظاهري نسيج واحد متناسق، كان لديه في الموسيقي الدرامية وكان يفعل بناء دوامي للموسيقي وحدها، وكان من القلائل الذين يجيدون الكورال الشعبية يعبر عن جو الفيلم العام.

وأشار إلى أن أول موسيقي استخدم الهم في السينما والاهات كان لها تأثير قوي تعبر عن لحظات درامية، ويجيد استخدام عناصر الموسيقي بالصوت البشري والآلات، وعنده إيقاع موسيقي كاملة ولديه رؤية شاملة للموسيقي التي يستخدمها في أفلامه.
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