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أخبار العالم

بعد خطة السلام.. نتنياهو يزور دولة إفريقية الاثنين المقبل

الأربعاء 29/يناير/2020 - 06:00 م
نتنياهو وترامب
نتنياهو وترامب
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القسم الخارجي

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي سوف يزور أوغندا الأسبوع المقبل، وذلك بعد أيام من عودته من زيارة الولايات المتحدة وروسيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن رحلة نتنياهو إلى أوغندا ستكون يوم الاثنين المقبل، ولم تذكر كم يوم ستستغرق الرحلة أو لأي سبب.

 

ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الرد على تقرير الصحيفة.

 

وكانت آخر زيارة لنتنياهو إلى أوغندا في 2016 بمناسبة مرور 40 عاما على مقتل شقيقه في هجوم بمطار عنتيبي.

 

وكان نتنياهو إلى جوار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس في البيت الأبيض خلال إعلان خطة السلام الأمريكية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.


وفي غضون ذلك، قال ديفيد فريدمان السفير الأمريكي لدى إسرائيل أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تهدف إلى تغيير الوضع القائم للمسجد الأقصى، والذي لا يعتبر موضع اتفاق لجميع الأطراف.

 

وكان فريدمان يرد على تناقض واضح في مصطلحات خطة "السلام إلى الازدهار" لإدارة ترامب التي نشرت، أمس الثلاثاء، بعد أن كشف الرئيس دونالد ترامب عن اقتراحه في اجتماع للبيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

 

بموجب الوضع الراهن المعمول به منذ 52 عاما، يمكن للمسلمين الصلاة في المسجد بينما يسمح لليهود بالزيارة، في ظل قيود شديدة، في مسار محدد مسبقا وفقط لعدة ساعات في أيام الأسبوع،  ولكن لا يصلون هناك.

 

وفي وقت سابق، حذرت وزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية الأردنية من خطورة فرض وضع جديد على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

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