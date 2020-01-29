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رياضة

عرضية من المحلة وإنهاء من كفر الشيخ .. أستون فيلا يواصل الاحتفال بهدف تريزيجيه

الأربعاء 29/يناير/2020 - 07:23 م
تريزيجيه رفقة المحمدي
تريزيجيه رفقة المحمدي من مباراة أمس
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أحمد هاني
واصل الحساب الرسمي لفريق أستون فيلا الإنجليزي،الإحتفال بهدف النجم المصري محمود حسن "تريزيجيه "، في شباك ليستر سيتي ضمن  نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، في المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء، وانتهت بفوز "الفيلانز" 2-1، ليتأهل إلى المباراة النهائية من البطولة.

ونشر الحساب الرسمي لنادى أستون فيلا على "تويتر" فيديو الهدف مرة اخري، ورافقه تعليق مميز حيث جاء: "عرضية من المحلة @Elmo_27 وإنهاء من كفر الشيخ @Trezeguet ..هدية أم الدنيا لأسود الفيلانز".

وافتتح أستون فيلا أهداف اللقاء في الدقيقة 12، عن طريق الشاب مات تارجيت ظهير أيسر الفريق، والذي قام بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، سكنت شباك كاسبر شمايكل، قبل أن يأتي النيجيري كليتشي إيهيناتشو نجم ليستر سيتي ويسجل هدف التعادل في الدقيقة 72.

وسيطر التعادل الإيجابي، على المباراة، حتى الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، قبل أن يسجل أستون فيلا هدفًا قاتلًا في شباك ليستر سيتي بأقدام حفيدي الفراعنة.

وتلقى تريزيجيه الذي دخل بديلًا تمريرة عرضية رائعة من مواطنه أحمد المحمدي البديل أيضًا، داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسددها بقوة نحو يسار المرمى، وسط مشاهدة من شمايكل.

وبهذا الفوز القاتل، خطف أستون فيلا بطاقة المباراة النهائية، بمجموع اللقائين 3-2، عقب انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي 1-1، والذي جمعهما على ملعب "كينج باور".

وينتظر أستون فيلا، المتأهل من المباراة الأخرى في ديربي مانشستر الذي سيجمع بين السيتي واليونايتد، اليوم، الأربعاء، على ملعب "الاتحاد".

ويستقبل ملعب "ويمبلي" في لندن، المباراة النهائية من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، مطلع مارس المقبل.
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