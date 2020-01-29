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توك شو

واحد مجنون .. تامر أمين يكشف مصير صاحب فيديو تهديد بعثة الأهلي فى السودان.. شاهد

الأربعاء 29/يناير/2020 - 09:33 م
الأهلي
الأهلي
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البهي عمرو

قال الإعلامى تامر أمين، إن هناك فيديوهات خرجت من بعض الشباب المتهور فى السودان يتحدثون عن مشكلات قبل لقاء الأهلى المصري مع الهلال السودانى يوم السبت المقبل.

وأضاف خلال تقديمه برنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار، أن  هناك واحد مجنون تحدث وتوعد لاعبي وجماهير النادى الأهلى قبل لقاء الهلال السوداني.

 

وأوضح الإعلامى تامر أمين، أن وزارة الداخلية تحدثت عن ما نشر وقالت إنها ستؤمن لاعبي الأهلى  والجماهير.


ولفت تامر أمين إلى أن  الشرطة فى السودان قامت بالقبض على الشاب الذى نشر هذا الفيديو.


وأشار تامر أمين إلى أنه أهلاوى حتى النخاع، ويعشق لاعبي الأهلي وجماهير الأهلي.

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