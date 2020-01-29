وزير التنمية المحلية يتفقد مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون غدا

يتفقد غدًا الخميس اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، يرافقه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة بمدينة وادى النطرون والذى يعتبر من أهم المشروعات القومية نظرا لاهمية التاريخ الحضارى والأثرى لمنطقة الأديرة بوادى النطرون .





ومن المقرر أن يتضمن برنامج الزيارة قيام وزير التنمية المحلية بزراعة شجرة بطريق الأديرة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لزراعة مليون شجرة.





كما تتضمن جولة الوزير بوادى النطرون زيارة قصر الثقافة ومنتجع بيت الوادي وزيارة أديرة وادى النطرون التى تتضمن دير" الانبا بيشوي - -الانبا مقار- البراموس - السريان".



