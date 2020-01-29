AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

وزير التنمية المحلية يتفقد مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون غدا

الأربعاء 29/يناير/2020 - 11:18 م
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
Advertisements
جمالات الدمنهوري
يتفقد غدًا الخميس اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، يرافقه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة بمدينة وادى النطرون والذى يعتبر من أهم المشروعات القومية نظرا لاهمية التاريخ الحضارى والأثرى لمنطقة الأديرة بوادى النطرون .

ومن المقرر أن يتضمن برنامج الزيارة قيام وزير التنمية المحلية بزراعة شجرة بطريق الأديرة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لزراعة مليون شجرة.

كما تتضمن جولة الوزير بوادى النطرون زيارة قصر الثقافة ومنتجع بيت الوادي وزيارة أديرة وادى النطرون التى تتضمن دير" الانبا بيشوي - -الانبا مقار- البراموس - السريان".

ويختتم الوزير جولته التفقدية بوادى النطرون بتفقد بحيرة نبع الحمرا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التنمية المحلية: الانتهاء من مسار العائلة المقدسة قبل يونيو 2020.. صور

وزير التنمية المحلية: الانتهاء من مشروع مسار العائلة المقدسة قبل يونيو 2020 .. طرح مخطط استثماري له .. وإنشاء كيان للإشراف على تنفيذ اعمال التطوير

شعراوى يستعرض المستجدات الخاصة بمشروعات مسار العائلة المقدسة.. يمر بـ 8 محافظات.. وضع 164 نخلة أمام مدخل سوق الفسطاط وشارع الإمامين.. و24.8 مليون جنيه لرصف وتوسعة طريق الأنبا بيشوي

وزيرا السياحة والاثار والتنمية المحلية يتفقان على إجراء جولات لنقاط مسار العائلة المقدسة

وزير السياحة والآثار لـ وفد الوطنية للحج المسيحى: مسار العائلة المقدسة مشروع قومي

بدعوة وزير السياحة والآثار.. جولة لوفد الجمعية الوطنية للحج المسيحي.. العناني: سنقدم ملفاً إلى اليونسكو لتسجيل رحلة العائلة المقدسة بالتراث العالمي اللامادي

ترشيحاتنا

إيدي أقصر مني.. قصة أمنية وخالد أبو فيونكة على خطى مصطفى أبو تورتة

نشرة الفن.. ممثلة شهيرة تعلن توبتها من أمام الكعبة.. تدهور الحالة الصحية لـ نادية لطفي

48 ساعة تفصل الزمالك عن الإقصاء من السوبر الافريقي

يا رب الحكم يكون مبسوط.. ماذا قال مدرب نادي مصر عن طرد 3 لاعبين أمام بيراميدز.. فيديو

بفستان مخملي أنيق.. زهير مراد يستعرض أحدث إطلالة لـ أحلام

جارة السوء.. ربة منزل تقتل طفلة لسرقة قرطها الذهبى وتخفي الجثة فوق الدولاب بالبحيرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جلد وبالطو.. درة تخطف الأنظار في باريس

بـ بنطلون غير تقليدي.. والدة ملك قورة تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

بفستان مخملي أنيق.. زهير مراد يستعرض أحدث إطلالة لـ أحلام