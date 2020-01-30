أمين المجلس الإسلامي الأعلى بتونس: التهميش الاجتماعى أحد أسباب ظهور الفكر المتطرف

قال الدكتور محمد صلاح الدين المستاوي الأمين العام للمجلس الإسلامي الأعلى بتونس، و خبير مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة، إن ظهور الأفكار المتطرفة والضالة له عوامل عديدة، منها تخلف الخطاب عن مواكبة العصر الحالي، وإهمال المعنيين و المتلهفين إليه؛ فطبيعتهم تأبى الفراغ.





وأضاف " المستاوي" خلال تصريح خاص ل صدى البلد على هامش فعاليات مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي أن من أسباب ظهور الجماعات المتطرفة والضالة هو التهميش الاجتماعي والبطالة وعوامل أخرى؛ فجميعها تعد منافذ تسرب منها الفكر المتطرف.





وأكد المستاوي على أن جميع الأطراف ينبغي أن تتكامل وتتعاون في مواجهته وصده، مبينًا: وسائل الإعلام بالذات عليها مسؤولية كبيرة في هذا الصدد فهي تنشر رسالة الإسلام المستنيرة.





وتابع: وأيضًا المؤسسات الدينية بعلمائها الذين هم ورثة الأنبياء وأهل الذكر والعلم وولاة الأمور كل في موقعه وبمسؤليته لأننا جميعًا نركب سفينة واحدة ونحمل شعارًا واحدة.



