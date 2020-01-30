جامعة القاهرة: يحق لعضوات هيئة التدريس دخول الجامعة بالنقاب وخلعه داخل قاعة التدريس ..فيديو

قال الدكتور محمود علم الدين المستشار الإعلامي لجامعة القاهرة، تعليقا على حكم الإدارية العليا بحظر النقاب على عضوات هيئة التدريس، " الحكم نهائي وغير قابل للطعن".





وأضاف محمود علم الدين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أنه مع بداية الفصل الدراسي الثاني نتابع عملية التنفيذ والحكم يتعلق إلى جانب محدد وهو عدم السماح بالتدريس بالنقاب داخل القاعات الدراسية فقط.





وتابع محمود علم الدين "عضوة هيئة التدريس لها الحق في دخول الجامعة بالنقاب ولكن بمجرد دخول قاعة التدريس تخلع النقاب".





وأكمل محمود علم الدين "وفقا لقانون الجامعات ونظريات الاتصال لابد أن يكون هناك تواصل مباشر بين الأستاذ والطالب، والنقاب داخل حجرات الدراسة أمر غير منطقي وعقلاني".





ولفت محمود علم الدين "القرار صدر من أعلى محكمة إدارية ومخالفة هذا الحكم يعتبر خروج عن القانون وسيتم منع الممتنعين عن التدريس"، مضيفا "ظاهرة النقاب بين عضوات هيئة التدريس تتلاشى وهناك حالة من التقبل لهذا الحكم لدى عضوات هيئة التدريس وهناك حالة من الترحيب الشديد وسط الطلاب".



