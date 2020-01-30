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اقتصاد

الصين في المقدمة وتركيا حاضرة.. تعرف على أهم الواردات لمصر من أكبر 5 دول مصدرة

الخميس 30/يناير/2020 - 09:54 ص
صدى البلد
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القسم الاقتصادى
رصدت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قائمة بأهم الواردات من أكبر 5 دول طبقا للأصناف خلال شهر أكتوبر والفترة من "يناير/أكتوبر" عام 2019، مقارنة بعام 2018، وأظهرت بيانات جهاز الإحصاء مجموعة من الأرقام من بينها:

سجلت جملة الواردات للدول الخمس نحو 2 مليار و195 مليون دولار، مقابل 2 مليار و899 مليون دولار خلال فترة المقارنة، بفارق تراجع بلغ نحو 704 مليون دولار.

الصين تتصدر قائمة أكبر 5 دول صدرت إلي مصر خلال الفترة المذكورة بواقع 798 مليون دولار، مقابل مليار و252 مليون دولار خلال فترة المقارنة، بفارق تراجع بلغ نحو 453 مليون دولار.

كانت أبرز الواردات من الصين هي الآلات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها، والمراجل والآلات.

احتلت روسيا المركز الثاني في قائمة أكبر الدول الموردة إلى مصر، وبلغ إجمالي الواردات منها نحو 421 مليون دولار، مقابل 505 مليون دولار، بفارق تراجع بلغ نحو 83 مليون دولار.

كانت أكبر بنود الواردات من روسيا على الإطلاق هي الحبوب بقيمة 157 مليون دولار، بالإضافة إلى واردات الوقود وزيوت معدنية، وآلات وأجهزة كهربائية.

وحلت المملكة العربية السعودية في المركز الثالث بواردات بلغت قيمتها نحو 377 مليون دولار، مقابل 430 مليون دولار خلال فترة المقارنة، بفارق تراجع بلغ نحو 53 مليون دولار.

كانت أبرز الواردات من السعودية الوقود وزيوت معدنية ولدائن ومصنوعاتها، وألومنيوم ومصنوعاته.

في المركز قبل الأخير كانت الواردات من تركيا بقيمة نحو 312 مليون دولار، مقابل 368 مليون دولار، بفارق تراجع بلغ نحو 15 مليون دولار.

أبرز الواردات من تركيا السيارات والجرارات والوقود والزيوت المعدنية والحديد والصلب.

جاءت ألمانيا في المركز الأخير، بإجمالي واردات بنحو 284 مليون دولار، مقابل 343 مليون دولار، خلال فترة الدراسة، بفارق تراجع بلغ نحو 58 مليون دولار.

أبرز الواردات من السوق الألمانية السيارات والجرارات والمراجل.
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