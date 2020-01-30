نيويورك تايمز: حالة الذعر والتهافت على شراء الكمامات تزيد خطورة انتشار كورونا في الولايات المتحدة

حذرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية الأشخاص الذين هرعوا لشراء وتكديس الكمامات قد يزيدون من خطر تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة .





وذكرت الصحيفة - في تقرير نشرته على موقعها الالكتروني اليوم الخميس- أن الكمامات نفدت من المتاجر الأمريكية وأن العاملين في مجال الرعاية الصحية معرضين لخطر العدوى ما لم يتمكنوا من الحصول على هذه الأقنعة الواقية .





وقالت الصحيفة إن المتاجر والصيدليات في الولايات المتحدة أعلنت نفاد الكمامات، مما يزيد من احتمالية وجود عجز في القناعات الواقية.

وأفادت بأنه على الرغم من أن أمريكا رصدت خمس حالات فقط للاصابة بفيروس كورونا، إلا أن عملية شراء الكمامات بكميات بغرض تكديسها قد انتشرت.

وأعلنت بعض الصيدليات الأمريكية نفاد الكمامات بالكامل. ويقول بعض التجار المشهورين على موقع أمازون إن عمليات التسليم ستتأخر لعدة أسابيع.





وعلى الرغم من أن ارتداء الكمامات في الواقع لن يساهم بقدر كبير حماية الأشخاص الأصحاء، إلا أن احتمالية وجود عجز في هذا المنتج جراء التهافت على شرائه يثير قلق بعض خبراء الصحة العامة.





وأشارت (نيويورك تايمز) إلى أنه يُعتقد بأن الكمامات تحد من انتشار الأمراض عندما يرتديها المرضى في أماكن مزدحمة مثل غرف الطوارئ والمكاتب ومترو الأنفاق والحافلات، موضحة أن الكمامات تساعد على الاحتراز من انتشار الرذاذ المحمل بالفيروسات في الهواء وعلى الأسطح القريبة أثناء السعال والعطس.





وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن الخطر الحقيقي يكمن في أن انتشار الذعر وتوجه الأشخاص الأصحاء لشراء هذه الكمامات وتكديسها دون داع وهو ما يعني نفاد هذه الأقنعة الواقية في المستشفيات والعيادات ومكاتب الأطباء. وفي هذا الصدد، أكد مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن الأطباء والممرضين الذين يعالجون المرضى بالتهابات الجهاز التنفسي ضرورة ارتداء الكمامات واستبدالها كثيرًا- بمجرد أن تصبح رطبة.





ونقلت نيويورك تايمز عن أحد المسؤولين في مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، قوله إن المركز يتواصل الآن مع الشركات المصنعة لتفادي احتمال حدوث نقص، لا سيما في المستشفيات.





من جانبها قالت الدكتورة أنيتا باتل، كبيرة المستشارين للرعاية الطبية الوبائية في وحدة تنسيق الأنفلونزا التابعة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها: "نرى حالة من الذعر في الشراء. وأن التوسع في الشراء لا يعكس الحاجة الفعلية. نحن نتحدث مع الشركات المصنعة. وهم يتفهمون الموقف، وأثق أنهم مسؤولون ويمكنهم سد العجز".





وكان وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي أليكس عازار قد صرح أول أمس بأنه ليس "من الضروري" أن يشتري الأمريكيون الكمامات الآن، مؤكدا أن خطر الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة منخفض للغاية.