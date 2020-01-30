شاهد.. الصين تواصل بناء مستشفيين في ووهان لعلاج مصابي كورونا





وافتتُح اول مستشفى لعلاج المصابين بفيروس كورونا بالقُرب من ووهان بوسط الصين، وذلك بعد يومين فقط من بدء عمليات البناء.





وكان قد تم الانتهاء من بناء المستشفى في غضون 48 ساعة بفضل الجهد المشترك لموظفي شركات البناء، والمرافق العامة، وضباط الشرطة، وفق سلطات المدينة.





يذكر أن الصين قد سجّلت 37 حالة وفاة إضافيّة بفيروس كورونا الجديد في مقاطعة هوبي وسط الصين، بؤرة تفشي هذا الفيروس التنفّسي المميت، ما يرفع إلى عدد الوفيات الى 170 جرّاء هذا الوباء المنتشر في البلاد، بحسب ما أعلنت السلطات الخميس.

كما سُجّلت 1032 إصابة جديدة مؤكّدة بالفيروس في المقاطعة نفسها، وفق السلطات. وهذا يعني أن عدد الإصابات ارتفع إلى 7700 ما يعني أنه تخطى عدد الإصابات التي سجلت عند انتشار فيروس سارس (متلازمة الالتهاب التنفّسي الحاد) الذي أصاب 5327 شخصًا في 2002 و2003 وأدّى إلى وفاة 774 شخصًا في العالم بينهم 349 في البرّ الصيني ، كما اتسعت لائحة الدول التي وصلها الوباء وكان آخرها فنلندا والإمارات.

نشرت يورونيوز فيديو جديد لعمليات بناء مستشفيين لعلاج مصابي فيروس كورونا بمدينة ووهان الصينية والتي انتشر فيها المرض منذ أيام قليلة وأودى بحياة عدد كبير من الصينيين.