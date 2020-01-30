مختار جمعة: ربط موقعي الأوقاف والشباب والرياضة لنشر الأفكار الوسطية.. فيديو

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف أن الأوقاف سوف تنشر كتبا للحفاظ على دور العبادة واحترام الآخر، مؤكدا أنه يجرى التنسيق مع مؤسسات الدولة لتذليل وتوفير المطبوعات المخفضة للشباب ليتزودوا بها فى مواجهة التطرف.

واضاف جمعة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مانشيت تقديم الإعلامية رانيا هاشم عبر فضائية اكسترا نيوز أنه سيتم ربط موقع وزارة الأوقاف المصرية بموقع وزارة الشباب والرياضة لنشر الأفكار الوسطية.





وتابع وزير الأوقاف أن وزارتى التعليم والثقافة تشاركان الأوقاف مع وزارة الشباب لتوفير ما يحتاجه الشباب من كتب ومنشورات.





واشار وزير الأوقاف أنه لا مكان للمتطرفين فى العمل العام ومفاصل الدولة والعمل الثقافى والدعوى والتعليمى مؤكدا أنه لا مكان للمتطرفين فى العمل العام ومفاصل الدولة والعمل الثقافى والدعوى والتعليمى.





وقال وزير الأوقاف إ ن المعيار هو الأحكام القضائية ولا نلتفت للمكايدات.



