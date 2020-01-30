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رياضة

توتي يطلق وصلة مديح لـ محمد صلاح .. تفاصيل

الخميس 30/يناير/2020 - 08:48 م
توتي وصلاح
توتي وصلاح
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إسماعيل محمود
مدح الأسطورة فرانشيسكو توتي ، قائد نادي روما الإيطالي ، زميله السابق محمد صلاح ، جناح نادي ليفربول الإنجليزي الحالي.

وقال توتي في تصريحات لشبكة DAZN :" لم أتصور أن يفوز صلاح بلقب دوري الأبطال، هذا الأمر في روما أشبه بالمستحيل، ولكن بعد اتخاذ خطوة جديدة، والذهاب إلى فريق فاز كثيرًا باللقب، زادت فرصة صلاح في التتويج باللقب."

وأضاف :"أنا سعيد لصلاح لأنه فتى ذهبي واستثنائي، وحقق قفزة نوعية بانتقاله من روما إلى ليفربول، لم يكن يتوقعها أحد ، لقد أصبح صلاح اللاعب الذي يتحكم في سير المباريات ويغير نتائجها في أي وقت ، إنه لاعب عظيم."

يذكر أن صلاح قد زامل توتي في روما ، قبل أن يذهب لنادي ليفربول صيف عام 2017 ، مقابل 40 مليون يورو تقريبًا ، ليقوده لتحقيق دوري أبطال أوروبا العام الماضي.
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