رئيس لجنة سلامة الغذاء تقدم نصائح حول الطهي في الأواني الفخارية

الفخار تراث ، ورفيق الإنسان منذ مطلع البشرية، ويشتهر بصنعه في مصر خاصة في صعيدها وأسوان والنوبة، الفخار فوائده عظيمة سواء في الطهي ، أو تخزين المياه ولكن انتشر مؤخرا كنكة القهوة الفخارية الجديدة والتي يجب ان نكون علي علم في المعاملة مع هذا النوع من الكنك.





وقدمت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء طرق معاملة الطواجن الفخارية، ونصحت بشراء غير المطلية بطلاء لامع لأن بعض تلك الطلاءات يدخل في تركيبها مواد ضارة بالصحة وتحتوي على أكسيد الرصاص الذي له أثر شديد الضرر على الجسم مثل ...









● لا يتفاعل مع الغذاء مثل أواني الألومنيوم ، ولا أضرار له على الصحة .





● يكسب الأكل مذاقا مميزا.





● الفخار يستغرق وقتا أقل على النار مما يحفظ فوائد الطعام.





● الفخار يحتفظ بقوام الخضراوات ويعمل على عدم اهترائها نتيجة استغراقه وقتا أقل على النار .





● يحتفظ الفخار بدرجة حرارة المواد الغذائية، ويعد البخار الصادر منه خاليا من السموم وصديقا للبيئة.





● يحتفظ الفخار بقيمة الأس الهيدروجيني PH الهيدروجيني بالمياه والأطعمة الحمضية مما يحسن صحة الجهاز الهضمي.





● يستخدم الماء الذي يتم تخزينه في الفخار لعلاج بعض أمراض الكلى والحصوات؛ بسبب صفائه وخلوّهِ من الشوائب، ممّا يسمح بتنظيف الجسم من السموم، وتطهير المجاري البوليّة خاصّة من يعانون من انسدادات متكرّرة فيها بفعل الرواسب والحصوات .





● عند فحص الماء الذي تم تخزينه في الأواني البلاستيكيّة، والنحاسيّة،والزجاجية، إلى جانب الفخار ، ظهر أنّ الفخار هو الوحيد الذي استطاع إعادة العناصر الحيويّة للماء، ومُقاومة البكتيريا الضارّة ما يؤهّله لأنّ يكون وعاء حفظ مثاليا للماء الصالح للشرب والطهي.





يظل الفخار صحيا طالما لم يتم طلاؤه ، فالطلاء اللامع الذي يكسبه شكلا جميلا له أضرار بالغة على الصحة ، فبعض أواني الفخار التي تباع في الأسواق الشعبية ومع الباعة الجائلين بها مادة "الرصاص"، التي تستخدم لإعطاء اللون الأحمر للفخار بدلا من الطمي الأسواني الصحي .





كما أن إستخدام مادة "الجليز" اللامعة في غاية الخطورة على الصحة العامة ، فهي تحتوي بشكل أساسي علي مادة "أكسيد الرصاص"، وهي من المواد المعدنية الثقيلة، مثل الزرنيخ والنحاس والألومونيوم، التي تتسبب في أضرار خطيرة .





ويتفاعل الرصاص مع الطعام، وتزيد خطورته بالحرارة ، ومن ثم يترسب في جسم الإنسان، ويؤدي لأمراض سرطان الدم، كما يترسب في العظام بدلا من الكالسيوم ، ويتسبب في أضرار بالغة على الحوامل والأطفال مع استمرار استخدامه كما أنه يؤثر علي الذكاء والتركيز .









كيف يتم دهن طاجن الفخار :









▪︎ بالزيت

▪︎أو عسل أسود

▪︎ أو مزيج من الزيت والعسل الأسود بمقدار ملعقتين لكل منهما وهو الأفضل

▪︎ او سمنة بلدى

▪︎ او مزيج من اللبن الرائب والسمن البلدي

▪︎أو دهن لية الضأن تم تسييحها وهي عادة أهل الصعيد ولا يصلح مثل هذا الطاجن لصنع حلويات به لأنه يكتسب رائحة الضأن .



