AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

رئيس لجنة سلامة الغذاء تقدم نصائح حول الطهي في الأواني الفخارية

الجمعة 31/يناير/2020 - 01:09 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
الفخار تراث ، ورفيق الإنسان منذ مطلع البشرية، ويشتهر بصنعه في مصر خاصة في صعيدها وأسوان والنوبة، الفخار فوائده عظيمة سواء في الطهي ، أو تخزين المياه ولكن انتشر مؤخرا كنكة القهوة الفخارية الجديدة والتي يجب ان نكون علي علم في المعاملة مع هذا النوع من الكنك. 

وقدمت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء طرق معاملة الطواجن الفخارية،  ونصحت بشراء غير المطلية بطلاء لامع لأن بعض تلك الطلاءات يدخل في تركيبها مواد ضارة بالصحة وتحتوي على أكسيد الرصاص الذي له أثر شديد الضرر على الجسم مثل ... 


● لا يتفاعل مع الغذاء مثل أواني الألومنيوم ، ولا أضرار له على الصحة .

● يكسب الأكل مذاقا مميزا.

● الفخار يستغرق وقتا أقل على النار مما يحفظ فوائد الطعام.

● الفخار يحتفظ بقوام الخضراوات ويعمل على عدم اهترائها نتيجة استغراقه وقتا أقل على النار .

● يحتفظ الفخار بدرجة حرارة المواد الغذائية، ويعد البخار الصادر منه خاليا من السموم وصديقا للبيئة.

● يحتفظ الفخار بقيمة الأس الهيدروجيني PH الهيدروجيني بالمياه والأطعمة الحمضية مما يحسن صحة الجهاز الهضمي.

● يستخدم الماء الذي يتم تخزينه في الفخار لعلاج بعض أمراض الكلى والحصوات؛ بسبب صفائه وخلوّهِ من الشوائب، ممّا يسمح بتنظيف الجسم من السموم، وتطهير المجاري البوليّة خاصّة من يعانون من انسدادات متكرّرة فيها بفعل الرواسب والحصوات .

● عند فحص الماء الذي تم تخزينه في الأواني البلاستيكيّة، والنحاسيّة،والزجاجية، إلى جانب الفخار ، ظهر أنّ الفخار هو الوحيد الذي استطاع إعادة العناصر الحيويّة للماء، ومُقاومة البكتيريا الضارّة ما يؤهّله لأنّ يكون وعاء حفظ مثاليا للماء الصالح للشرب والطهي.

 يظل الفخار صحيا طالما لم يتم طلاؤه ، فالطلاء اللامع الذي يكسبه شكلا جميلا له أضرار بالغة على الصحة ، فبعض أواني الفخار التي تباع في الأسواق الشعبية ومع الباعة الجائلين بها مادة "الرصاص"، التي تستخدم لإعطاء اللون الأحمر للفخار بدلا من الطمي الأسواني الصحي .

كما أن إستخدام مادة "الجليز" اللامعة في غاية الخطورة على الصحة العامة ، فهي تحتوي بشكل أساسي علي مادة "أكسيد الرصاص"، وهي من المواد المعدنية الثقيلة، مثل الزرنيخ والنحاس والألومونيوم، التي تتسبب في أضرار خطيرة .

ويتفاعل الرصاص مع الطعام، وتزيد خطورته بالحرارة ، ومن ثم يترسب في جسم الإنسان، ويؤدي لأمراض سرطان الدم، كما يترسب في العظام بدلا من الكالسيوم ، ويتسبب في أضرار بالغة على الحوامل والأطفال مع استمرار استخدامه كما أنه يؤثر علي الذكاء والتركيز .


كيف يتم دهن طاجن الفخار :


▪︎ بالزيت
▪︎أو عسل أسود
▪︎ أو مزيج من الزيت والعسل الأسود بمقدار ملعقتين لكل منهما وهو الأفضل
▪︎ او سمنة بلدى
▪︎ او مزيج من اللبن الرائب والسمن البلدي
▪︎أو دهن لية الضأن تم تسييحها وهي عادة أهل الصعيد ولا يصلح مثل هذا الطاجن لصنع حلويات به لأنه يكتسب رائحة الضأن .

☆ يتم إحماء وتسخين الفرن جيدا جدا قبل وضع الطاجن به ، ثم يتم إدخال الطاجن لمدة ربع ساعة ، وتكرر تلك العملية إلى أن لا يظهر أي لون من ألوان الفخار عند تمرير أصابعنا عليه ، وإلى أن يصبح سطح الطاجن أملس حتى نضمن غلق مساميته وعدم رشحه لأي سوائل .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للأكل وللشرب.. ماذا يحدث للجسم عند الطبخ في الأواني الفخار؟

أضرار الكورتيزون على الوجه.. يؤدي إلى تلف الجلد وظهور القرح

25 صورة لتلاميذ من ذوي الهمم يبحثون عن سر صناعة الفخار بالمتحف الكبير

انتبه قبل شراء هذه المنتجات.. تعرف على اسم المادة الحافظة المسببة للأمراض

بدون صابون ومواد كيماوية..15 طريقة لتنظيف الأواني بشكل صحي

الفخار .. صناعة تواجه الحداثة والاندثار في الوادي الجديد

ترشيحاتنا

عامل يقتل أمه بالفأس بالشرقية ..والمتهم : مغسلتش هدومي

الإصابة السادسة.. أمريكا تسجل أول حالة انتقال لـ كورونا من شخص لآخر

اتحاد الكرة يحسم جدل مشاركة الزمالك فى السوبر الإفريقي

أول كشف أثري في 2020 .. مغامرة صدي البلد في مقابر الغريفة لاستكشاف كنوزها .. شاهد

أخبار نادي الزمالك .. الكاف يحسم مصير نقل السوبر الإفريقي من قطر .. الفيفا يرفض نظر شكوى جروس ضد الأبيض

بعد وفاة ضحية الختان بأسيوط.. مطران الكاثوليك : لا يجوز المساس بجسم الأنثى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرزق مالوش توقيت.. مفاجأة رجل أعمال سعودي لـ شاب يعمل سائقًا في أوبر

بسبب ذعر كورونا..المارة يرفضون مساعدة مسن صيني أصيب بأزمة قلبية في أستراليا.. صور

شاهد.. عجوز هندية تدخل موسوعة جينيس بـ 31 إصبعًا