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أخبار العالم

طقس الخليج.. غائم في الإمارات وأتربة وغبار بالسعودية والكويت رياح متقلبة

الخميس 30/يناير/2020 - 11:48 م
طقس الخليج
طقس الخليج
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سعيد العربي
توقع المركز الوطني للأرصاد بالإمارات أن يكون الطقس غدا الجمعة رطبًا صباحًا مع فرصة لتشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصة شمالًا، يصبح صحوًا إلى غائم جزئي.  

وذكرت المركز أن الرياح تكون شمالية غربية تتحول شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، وسرعتها من 16 إلى 26 تصل إلى 36 كم/س، وبالنسبة لحركة البحر فهو خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

طقس السعودية
وفي السعودية توقعت الارصاد أن يكون هناك نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، والأجزاء الشرقية للمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية. وسماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان. كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على شمال المملكه .

طقس الكويت
وفي الكويت نشر موقع هيئة الارصاد حالة الطقس المتوقعة بان يكون بارد ليلا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 24 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

وفي النهار معتدل و تتحسن الرؤية الأفقية تدريجيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .

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