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مرأة

بـ التايجر الأسود.. رضوى الشربيني في إطلالة مفعمة بالأنوثة

الخميس 30/يناير/2020 - 11:46 م
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
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حياة عبد العزيز
نشرت الإعلامية رضوى الشربيني صورة جديدة لها، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات انستجرام، بإطلالة مفعمة بالرقي والأنوثة.

ارتدت رضوى الشربيني بلوزة شيفون باللون الأبيض ذات نقوشات تايجر باللون الأزرق والأسود، مع چيب قصيرة باللون الأسود، وكلون باللون الاسود الشفاف.

وانتعلت رضوى الشربيني مع الاطلالة بوت طويل باللون الأسود.

واعتمدت في اللمسات الجمالية على وضع الماكياج الصارخ، حيث استخدمت احمر الشفاه، مع رسم الحواجب، باللون البني، وتركيب الرموش الصناعية.

وتركت رضوى الشربيني شعرها الحرير منسدلا على كتفيها، مما أعطاها مظهرا جذابا وأنيقا.

وارتدت بعضا من الاكسسوارات التي لفتت أنظار المتابعين، حيث ارتدت خاتما كبيرا في اليد اليمنى واليسرى، وحلق في الأذن.
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