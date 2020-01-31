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أخبار العالم

ترامب عن فيروس كورونا: الأمور تسير على ما يرام

الجمعة 31/يناير/2020 - 12:16 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أشاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بجهود بكين لمحاولتها احتواء فيروس كورونا الجديد، مثنيا على "شفافيتها" في المعركة ضد الفيروس.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "الصين تعمل بجد لاحتواء فيروس كورونا.. الولايات المتحدة تقدر حقا جهودهم وشفافيتهم، وجميع الأمور ستسير على ما يرام".

وأضاف ترامب: "باسم الشعب الأمريكي أريد بشكل خاص أن أشكر الرئيس الصيني شي جينبينج".

وكثفت الصين، الجمعة، جهودها لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، فعزلت أكثر من 40 مليون شخص، بينما تم إلغاء عدد من الاحتفالات التي كانت مقررة، السبت، بمناسبة السنة القمرية الجديدة، بالإضافة إلى إغلاق عدد من المواقع الشعبية التي تلقى إقبالا كبيرا.

ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".

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