الرابع عالميا.. إنشاء أكبر مصنع لإنتاج حامض الفوسفوريك بالوادي الجديد

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن بدء تنفيذ مصنع لإنتاج حامض الفوسفوريك بمنطقة هضبة أبو طرطور بمركز الخارجة بداية أبريل المقبل، ليكون رابع أكبر مصنع على مستوى العالم.





وأضاف الزملوط، أن المصنع سيتولى شركة صينية تنفيذه في هضبة أبو طرطور بمحافظة الوادي الجديد، بتكلفة نحو 842 مليون دولار، بالتعاون مع شركة فوسفات مصر، والتحالف الصيني (CSCEC/WENGFU) المكون من شركة هندسة البناء الصينية، وشركة "ونجفو" المحدودة، والذى يتمتع بخبرة عالمية في هذا المجال.





وكان قد شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2019، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والسفير الصيني بالقاهرة، لياو لى تشانج، توقيع عقد إنشاء مشروع "مجمع تصنيع حامض الفوسفوريك"، في هضبة أبو طرطور بمحافظة الوادي الجديد.





وتبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع، مليار دولار، بطاقة إنتاجية نحو مليون طن سنويًا، بغرض إنتاج حامض الفوسفوريك، الذي يعتبر المادة الأساسية في صناعة الأسمدة الفوسفاتية البسيطة والمركبة، وسيتم إقامته داخل نطاق منجم أبو طرطور على مساحة 560 ألف متر مربع، ومساحة تخزين تبلغ 3 ملايين متر مربع، ويتبع شركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، التي ستتولى تطوير وإنشاء وإدارة وتشغيل المجمع.





كما جري توقيع عقد بيع طويل الأجل لمنتج حامض الفوسفوريك بكمية نحو 500 ألف طن سنويًا، بما يعادل نصف الكمية المتوقع إنتاجها من المشروع، مع شركة "وينجفو" المحدودة الصينية (WENGFU)، أحد أطراف التحالف الصيني والتي تعد أحد أكبر منتجي الصناعات الفوسفاتية في العالم.