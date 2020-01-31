عملات تذكارية وعودة أجراس بيج بن.. بريطانيا تحتفل بالخروج من الاتحاد الأوروبي.. فيديو





وأوضح التقرير أن الحكومة البريطانية اتخذت بعض الإجراءات للاحتفال بهذا اليوم التاريخي، فيما ينظر البعض إلى هذا اليوم على أنه نقطة الخلاف في الداخل البريطاني.





وظهر بالفيديو تزين الشوارع بالألوان الأزرق والأحمر والأبيض المكونة للعلم البريطاني كما أنارت المباني وأطلقت بريطانيا عملات تذكارية منقوش عليها "السلام والازدهار مع جميع الأمم" احتفالا بهذا الحدث التاريخي.





وأشار التقرير إلى أنه بعد صمت استمر لعامين ستدق ساعة بيج بين اجراسها بدءا من الساعة 11 مساءً حتي دخول اليوم الأول من فبراير لتتناغم مع لحظة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.









ويعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قضية طرحت لأول مرة عام 2016 على يد رئيس الوزراء في ذلك الوقت ديفيد كاميرون، عندما جرى استفتاء على بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، لكنه استقال بعد أن صوت البريطانيون لصالح الخروج، ما فتح الباب أمام تيريزا ماي للوصول إلى سدة الحكم بعد تقديمها وعدا بالمضي قدما لتحقيق الخروج، لكن مهاراتها التفاوضية لم تسعفها واضطرت في النهاية للاستقالة بعدما رفض أعضاء مجلس العموم البريطاني "اتفاقها" 3 مرات.





ووفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، قضت ماي شهورا في مفاوضات اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، إلا أن مشروع اتفاق الخروج الذي قدمته لمجلس العموم البريطاني قوبل بالرفض بتصويت 230 عضوا في المجلس، ليأتي بوريس جونسون على رأس الحكومة البريطانية في 24 يوليو 2019.





وبدا جونسون منذ البداية واضحا في موقفه في أنه يريد الخروج العاجل من الاتحاد بـ"اتفاق أو بدون اتفاق"، وفي محاولته لدفع "بريكسيت" إلى الأمام، حصل جونسون على موافقة الملكة لتعليق عمل البرلمان في سبتمبر الماضي لمدة 5 أسابيع، لكن المحكمة العليا اعتبرت أن هذا التوقف غير قانوني وأعادت عمل البرلمان.