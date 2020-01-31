سكان بشتيل يستغيثون من كسر ماسورة مياه بشارع النصر

أرسل القارئ محمد مسعد شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد من وجود ماسورة مياه مكسورة بشارع النصر متفرع من شارع الحريه بشتيل البلد التابعة لمحافظة الجيزة.





قال محمد مسعد في شكواه: "نحن سكان بشتيل نعاني من وجود ماسورة مياه عذب وهذه الماسورة تسببت فى بركة طينية مستمرة لا تنتهى فى شارع النصر بشتيل البلد".





وطالب محمد مسعد بسرعة إصلاح هذه الماسورة لعدم إهدار المياه .





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