AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

سكان بشتيل يستغيثون من كسر ماسورة مياه بشارع النصر

الجمعة 31/يناير/2020 - 05:01 م
صدى البلد
Advertisements
منار نور
أرسل القارئ  محمد مسعد  شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد من وجود ماسورة مياه مكسورة بشارع النصر متفرع من شارع الحريه بشتيل البلد التابعة لمحافظة الجيزة.

قال محمد مسعد في شكواه: "نحن سكان بشتيل نعاني من وجود ماسورة مياه عذب وهذه الماسورة تسببت فى بركة طينية مستمرة لا تنتهى فى شارع النصر بشتيل البلد".

وطالب محمد مسعد بسرعة إصلاح هذه الماسورة لعدم إهدار المياه .

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أهالى منطقة بشتيل بمحافظة الجيزة يشكون من انتشار القمامة

أهالي مدينة السلام يستغيثون لإصلاح كسر ماسورة مياه

مفيش فايدة فى الكلاب.. أهالى كعابيش يستغيثون بمحافظ الجيزة

سكان المجاورة 30 فى مدينة 15 مايو يشكون من ماسورة مياه مكسورة بالسوق

القمامة هتدخل بيوتنا.. أهالي أحمد حلمي يستغيثون

خايفين على عيالنا.. أهالى شبرا يصرخون من الكلاب الضالة

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة ينعى خالد بشارة رئيس نادي الجونة بعد وفاته فى حادث سير مروع

وفد من الزمالك يسافر المغرب لحسم مكان لقاء السوبر الأفريقي

اخبار الرياضة.. وفاة رئيس نادي الجونة.. ضربة قوية للهلال السوداني.. بوادر أزمة بين محمد صلاح وكلوب

أمل جديد.. حاكم دبي يعلن مفاجأة لصالح مشروع مستشفى مجدي يعقوب

هل يجوز الرجوع في الوقف.. دار الإفتاء ترد

بمهر مليون ريال.. بدور البراهيم تعلن تفاصيل زواجها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مخاطر بالجملة.. ماذا يحدث عند تناول القهوة على معدة فارغة ؟

أحلى من الجاهز.. طريقة عمل حمص الشام في المنزل

أكثر السيارات الفارهة استيرادًا في مصر خلال 2019 .. صور