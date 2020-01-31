أمن الجيزة: العثور على 5 جثث داخل شقة في عقار تحت الإنشاء بأكتوبر

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على 5 جثث لعمال في شقة بمدينة 6 أكتوبر.





تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد بالعثور على 5 جثث لعمال داخل شقة بأحد العقارات تحت الإنشاء بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور وجه اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بسرعة كشف ملابسات الواقعة.





وشكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث بقيادة اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية لكشف ملابسات العثور على الجثث.





وتباشر فرق المباحث عملها لكشف ملابسات الواقعة.





تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.