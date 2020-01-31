كورونا وتوترات أمريكا وإيران .. وراء ارتفاع الذهب فى مصر 16 جنيها للجرام خلال يناير 2020

أدت التواترات فى منطقه شرق آسيا وبعض البلدان بالشرق الأوسط وأفريقيا بسبب ظهور فيرس كورونا إلى التاثير السلبى على أسعار الذهب فى مصر، حيث زادت الأسعار بقيمة 16 جنيها للجرام خلال شهر يناير 2020، نظرا لارتفاع للأوقية فى البورصات العالمية.

وأكد إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد " أن أسعار الذهب ارتفعت خلال شهر يناير من العام الجارى نتيجة التوترات بين أمريكا وإيران تارة ، ثم بسبب تفشي فيرس كورونا تارة أخرى.

ولفت إلى أن سعر جرام عيار 21 وهو الأكثر انتشاراسجل نحو 694 جنيها ، مقابل 678 جنيها للجرام في أول أيام العام الجديد ، وسعر جرام عيار 18 خلال شهر يناير إلى 594.9 جنيه، وعيار 24 إلى 793.2 جنيه، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 5552 جنيها.

وكانت قد شهدت أسعار المعدن الأصفر عالميا، قفزات كبيرة خلال الشهر الأول من العام، باعتباره ملاذا آمنا، بسبب توترات منطقة الشرق الأوسط بين إيران وأمريكا والخوف من انتشار فيروس كورونا الذي ظهر في الصين.

وأضاف واصف أن هناك تردد بحدوث انخفاض فى أسعار الذهب عالميا، بعد تطمينات منظمة الصحة العالمية شأن الإجراءات التي تتخذها الصين لمواجهة الفيروس الذي انتشر في 16 دولة حول العالم.

تجدر الإشارة إلى ارتفاع أسعار الذهب في مصر بنحو 39 جنيها للجرام عام 2019 بنسبة 6.1% للجرام عيار 21، وذلك مقارنة بنهاية عام 2018.

وتأتي الزيادة، وسط توقعات بارتفاع المعدن الأصفر خلال العام الجاري، حيث توقع بنك الاستثمار جولدن ساكس أقفزت أسعار الذهب في مصر 16 جنيها للجرام خلال شهر يناير 2020، وسط أجواء ساعدت على صعود أسعار المعدن الأصفر عالميا.

وقال البنك، إن الطلب على المعدن الأصفر كأداة استثمار سيلقى دعما من مخاوف الركود والضبابية السياسية، بحسب وكالة رويترز يصل سعر الأوقية عالميا إلى 1600 دولارا في 2020.

وقال البنك، إن الطلب على المعدن الأصفر كأداة استثمار سيلقى دعما من مخاوف الركود والضبابية السياسية، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة وفي طريقها لتحقيق أكبر مكاسبها الشهرية في خمسة أشهر، إذ يتلقى المعدن النفيس، الذي يعتبر ملاذا آمنا، دعما من مخاوف من تباطؤ اقتصادي ناشئة عن وباء فيروس كورونا

بحلول الساعة 1103 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1578.73 دولار للأوقية (الأونصة). وصعد المعدن الأصفر أربعة بالمئة منذ بداية الشهر الجاري وفي طريقه لتسجيل أفضل أداء شهري منذ أغسطس آب. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1578 دولارا





أعلنت منظمة الصحة العالمية يوم الخميس أن تفشي فيروس كورونا أصبح حالة طوارئ عالمية، لكنها عارضت فرض قيود على السفر أو التجارة مع الصين وأبدت ثقتها في قدرة الصين على احتوائه





أودى فيروس كورونا الجديد حتى الآن بحياة 213 شخصا في الصين وانتشر إلى ما لا يقل عن 22 دولة، بينما أصاب بالشلل العديد من الأقاليم في ثاني أكبر اقتصاد في العالم عبر العزل وتقييد السفر وإغلاق الشركات

وكافحت أسواق الأسهم العالمية للعودة إلى الصعود في الوقت الذي يحدو فيه المستثمرين الأمل في أن يتم احتواء الوباء الصيني قريبا





في الوقت ذاته، أظهرت مسوح استقرار نشاط المصانع الصينية وشركات الخدمات هذا الشهر، لكن هذا كان على الأرجح قبل أن يلقي الفيروس بكامل ثقله





وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، خسر البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 2294 دولارا للأوقية. وكانت أسعار المعدن متجهة للارتفاع 18 بالمئة منذ بداية الشهر الجاري، وهو أفضل أداء منذ نوفمبر 2016، لكنها تراجعت 5.7 بالمئة هذا الأسبوع.





وارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 17.85 دولار لكنها متراجعة 1.3 بالمئة في الأسبوع، وهو أسوأ أداء منذ الأسبوع المنتهي في السادس من ديسمبر . وتراجع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 970.04 دولار ويمضي على مسار التراجع 3.2 بالمئة في الأسبوع في أكبر انخفاض منذ أوائل نوفمبر .