الزفة الإسكندرانى تجذب جمهور معرض الكتاب .. شاهد

قدمت الإدارة المركزية للشئون الفنية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، على المسرح الكبير بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، عرض فنى لفرقة الحرية للفنون الشعبية حيث قدموا خلاله مجموعة من الرقصات الاستعراضية المستوحاة من الفلكلور السكندرى الذى تمتزج فيه ثقافات وعادات بلدان البحر الأبيض المتوسط منها "عمار يااسكندرية، الزفة الإسكندراني ، الصيادين، التنورة، حلاوة شمسنا" والتى تفاعل معها جمهور معرض الكتاب.





جاء ذلك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب والذى تشارك به الهيئة العامة لقصور الثقافة بمجموعة من الفعاليات الفنية والثقافية المتميزة ويقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من إفريقيا تشارك كضيف شرف.





وأنشئت الفرقة فى أواخر التسعينيات واعتمدت الفرقة كفرقة قومية تمثل مصر في المهرجانات الدولية، وتضم الفرقة خمسون عضوًا مابين راقصين وراقصات وموسيقيين، شاركت فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية، حازت على العديد من الجوائز المحلية والدولية، من أهم مشاركتها الدولية "الصين، الهند، كوريا الجنوبية، الولايات المتحدة الأمريكية، الإمارات، تركي"ا، كما شاركت أيضا فى مهرجان "زيجت الجزيرة" حيث قدمت أول عروضها في إحدى الجزر القريبة من نهر الدانوب بمدينة بودابست عاصمة المجر، ورغم مشاركة أكثر من 30 دولة في المهرجان إلا أن الفرقة وجدت استقبالًا وحفاوة بالغة وتفاعل معها الجمهور من مختلف الدول.