سفير مصر في السودان ومحمود الخطيب بـ مران الأهلي .. شاهد

حرص حسام عيسى، السفير المصري في السودان، على حضور مران الفريق مساء اليوم، الجمعة، على استاد الجوهرة، لدعم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قبل مباراته المهمة غدًا أمام الهلال السوداني.





وعقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، رئيس بعثة الفريق في السودان، جلسةً مع السفير المصري للاطمئنان على كل الترتيبات الخاصة بمواجهة الغد.





كما حرص طاقم السفارة المصرية في السودان على الحضور إلى ملعب الجوهرة ومتابعة مران الأهلي، لدعم الفريق قبل مواجهة الهلال.





يذكر أن الأهلي يلتقي الهلال السوداني في التاسعة مساء غدٍ السبت، على ملعب الجوهرة، في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



