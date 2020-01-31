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أخبار البلد

تعديلات جديدة على نظام استرجاع تذاكر القطارات.. تعرف عليها

الجمعة 31/يناير/2020 - 09:48 م
قطار سكة حديد
قطار سكة حديد
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أحمد أبوشوشة
كشفت هيئة سكك حديد مصر عن بعض التعديلات الجديدة الخاصة بنظام حجز تذاكر القطارات بمختلف أنواعها، من بينها رفع قيمة الخصم على قمية التذكرة المستردة حال تراجع الراكب عن السفر وإعادة التذاكر.

وأكدت هيئة السكة الحديد أنه سيتم العمل بهذه التعديلات بدءا من غد السبت على أن يتم تطبيقها على كل من يريد استرجاع قيمة التذكرة من ركاب السكة الحديد.

وأشارت هيئة السكة الحديد، إلى أنه تم ارسال منشور بالتعديلات الجديد الخاصة بنظام حجز التذاكر إلى إدارات المبيعات والتسويق وخدمة العملاء والشئون المالية وأجهزة التفتيش المختلفة بالهيئة للعلم والتنفيذ لما تضمنته القواعد الجديدة.

وجاء في منشور هيئة السكة الحديد تعديلات برفع نسبة الخصم على التذاكر التى يتم إعادتها من الركاب بعد حجزها لتصل إلى 50% من إجمالى قيمة التذكرة فى حالة إعادتها قبل موعد السفر بـ 24 ساعة، وفى حالة إعادتها قبل السفر بـ 48 ساعة سيتم خصم 25% من قيمة التذكرة.

يذكر أن لوائح هيئة السكة الحديد، كانت تنص على أنه يحق لكل من سبق له حجز تذكرة وعَدَلَ عن السفر، رد التذكرة، واسترداد ثمنها، ولكن بشرط تقديمها إلى ناظر المحطة الصارف لها، بمدة تزيد على 48 ساعة قبل ميعاد قيام القطار المنصرفة عليه التذكرة، وفي هذه الحالة لا يسقط حقه في رد التذاكر واسترداد ما دفعه، كما لا يجوز اعتماد التذكرة للسفر بها على أي قطار آخر.

وتشير لوائح السفر بهيئة سكك حديد مصر إلى أنه عند رد التذكرة؛ يتم خصم 20% "مصاريف إدارية" من ثمنها الشامل، بالإضافة إلى 10 قروش أعمال خيرية و40 قرشا دمغة توقيع.
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في هذه الحالات يمكنك إعادة تذكرة القطار واسترداد ثمنها |خدمات

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