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ثروت الخرباوي: القرآن أنزله الله وعلى الإنسان تدبره.. فيديو

الجمعة 31/يناير/2020 - 10:29 م
الكاتب والمفكر السياسي
الكاتب والمفكر السياسي ثروت الخرباوي
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حمزة شعيب
قال الدكتور ثروت الخرباوي الكاتب والمفكر السياسي، إن التراث إنتاج بشري وهناك فارق بينه وبين الدين.

وأضاف الدكتور ثروت الخرباوي، خلال حواره مع الإعلامى حمدى رزق مقدم  برنامج «نظرة» المُذاع على فضائية «صدى البلد» مع الإعلامي حمدي رزق، أن الدين يشمل النصوص المطلقة «القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة المتفق عليها» التي أنزلها الله سبحانه وتعالى في رسالة الإسلام.

وأشار إلى أنه يوجد لدينا مصدر رئيسي بخصوص الدين، لافتا إلى أن هذا النص المتمثل في القرآن الكريم، هو نص ثابت لا يتغير، لكن أفهام الناس للنصوص ينبغي أن تكون متغيرة، مستشهدًا بقوله تعالى في سورة محمد: «أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا» (24).

وأوضح أن الإنسان هو الذي يقوم بعملية التدبر الذي أنزلت إليه وعليه الرسالة، فالقرآن أنزله الله والإنسان عليه أن يتدبر هذا القرآن، مردفا: "بما أن النص مطلق فالعقل الذي يتدبره هو عقل نسبي".
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