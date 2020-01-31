في اتصال مع آبي أحمد.. ترامب يعرب عن تفاؤله بقرب الاتفاق بشأن سد النهضة

أفاد ناطق باسم البيت الأبيض اليوم الجمعة، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، بحثا فيها آخر التطورات المحيطة بسد النهضة





ونقلت وكالة "رويترز" عن الناطق الأمريكي قوله إن ترامب "أعرب عن تفاؤله بأن الاتفاق حول سد النهضة سيكون قريبا وسيرضي جميع الأطراف المعنية".





واستضافت العاصمة الأمريكية واشنطن اجتماعات مهمة حول سد النهضة، بدأت الثلاثاء الماضي بحضور وفود مصر وإثيوبيا والسودان وممثلين عن وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي.





وبعد جولات من المفاوضات المضنية والشاقة بين وزراء الخارجية والموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا برعاية الولايات المتحدة الأمريكية ومشاركة البنك الدولي، وآخرها جولة المفاوضات التى عقدت فى واشنطن والتى امتدت لأربعة أيام كاملة خلال الفترة من ٢٨ إلى ٣١ يناير ٢٠٢٠، صدر بيان مشترك عن الدول الثلاث أشار إلى توصل الوزراء إلى اتفاق حول الموضوعات التالية:





١- جدول يتضمن خطة ملء سد النهضة على مراحل.

٢- الآلية التي تتضمن الإجراءات ذات الصلة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء الملء.

٣- الآلية التي تتضمن الاجراءات الخاصة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء التشغيل.