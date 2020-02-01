الصين.. ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 1347 حالة

قالت وزارة الصحة الصينية، اليوم السبت، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد ارتفع ليصبح 1347 حالة، مؤكدة تسجيل 45 حالة وفاة جديدة.





وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت أول أمس الخميس حالة طوارئ عالمية، فيما أفادت الصين، الجمعة، بارتفاع عدد الوفيات بسبب الإصابة فيروس كورونا إلى ارتفع إلى 213 بنهاية أمس الخميس بعد تأكيد 1982 حالة إصابة جديدة.





وهناك حاليا 131 حالة مؤكدة في 23 دولة ومنطقة خارج الصين، بما في ذلك أستراليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وهونج كونج واليابان وتايلاند والولايات المتحدة.



