فعالة بإمتياز.. وصفة طبيعية رخيصة الثمن لتكثيف مقدمة الشعر

تعاني العديد من الفتيات من مشكلة الشعر الخفيف في مقدمة الرأس مما يتسبب في الإحراج والإنزعاج للكثيرات، هناك العديد من الوصفات والعلاجات لحل هذه المشكلة، لكن كشف موقع " bold sky " عن افضل طريقة.





المكونات:

1 بياض بيضة.

1 معلقة صغيرة من زيت الزيتون.

1 معلقة صغيرة من العسل.





الخطوات:

أخذ بياض البيض في وعاء وإضافة ملعقة صغيرة من زيت الزيتون والعسل لمزجهم جيدًا وتشكيل عجينة.





تطبيق القناع علي الشعر وفروة الرأس بعناية وتركه لمدة 20 دقيقة.





بعدها يتم شطف الشعر بالماء البارد والشامبو، يمكنك تطبيق هذا القناع مرة واحدة في الإسبوع للحصول علي شعر مقدمة رأس طويل.