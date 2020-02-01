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رياضة

مانشستر يونايتد يسعى لتخطى أحزانه على حساب وولفرهامبتون بـ الدوري الإنجليزي

السبت 01/فبراير/2020 - 10:47 ص
فريق مانشستر يونايتد
فريق مانشستر يونايتد
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محمد السعيد
يستضيف فريق مانشستر يونايتد نظيره وولفرهامبتون، اليوم، السبت، في تمام السابعة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 25، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويسعى فريق مانشستر يونايتد بقيادة مدربه أولى جونار سولشاير، لمصالحة جماهيره الغاضبة بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد وداع كأس الرابطة، من الدور نصف النهائي، الأربعاء الماضي، والهزيمة في آخر مباراتين بالدوري أمام ليفربول وبيرنلي.

على الجانب الآخر يطمح فريق وولفرهامبتون في تعميق جراح اليونايتد، بخطف الثلاث نقاط منه، للاقتراب خطوة من المربع الذهبي.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، بفارق الأهداف عن وولفرهامبتون صاحب المركز السابع.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإنجليزي، ليستر سيتي مع تشيلسي، ليفربول مع ساوثهامبتون، نيوكاسل مع نورويتش، وست هام مع برايتون، واتفورد مع إيفرتون، بورنموث مع أستون فيلا، كريستال بالاس مع شيفيلد يونايتد، مانشستر يونايتد مع وولفرهامبتون.
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