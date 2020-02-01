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فن

عمرو عابد يتواجد في الأوبرا اليوم لهذا السبب

السبت 01/فبراير/2020 - 03:37 م
عمرو عابد
عمرو عابد
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محمد نحلة
يتواجد اليوم السبت بدار الأوبرا المنتج معتز عبدالوهاب والمنتج والمخرج تامر عزت والفنان عمرو عابد، لحضور ندوة فيلم  "لما بنتولد" المشارك ضمن فعاليات مهرجان جمعية الفيلم في دورته الـ46.

"لما بنتولد" من تأليف نادين شمس، وإنتاج معتز عبدالوهاب وتامر عزت، ومن بطولة أمير عيد، وعمرو عابد، وابتهال الصريطي وسامح الصريطى ومحمد حاتم وهي أول تجربة في التمثيل للفنان أمير عيد المغني الرئيسي لفريق كايروكي وبسنت شوقى وحنان سليمان ودانا حمدان وحنان كرولوس. 

ومن المقرر أن يقام حفل الختام السبت القادم في سينما محمد فريد بوسط البلد، وكرم المهرجان كل من الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله بإهدائه الدورة الـ 46 للمهرجان.

بالإضافة إلى تكريم عدد من السينمائيين وهم  المخرج الكبير داوود عبدالسيد والسيناريست وحيد حامد والموسيقار منير الوسيمي والفنان لطفي لبيب والممثلة جيهان فاضل ومهندس الديكور نهاد بهجت والناقد صلاح هاشم، كما تم اختيار النجمة سميحة أيوب لتكون ضيف شرف هذه الدورة، لمسيرتها الحافلة بالأعمال المسرحية والسينمائية والدرامية التي شهدتها في مشوار حياتها.
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