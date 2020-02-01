عمرو عابد يتواجد في الأوبرا اليوم لهذا السبب

يتواجد اليوم السبت بدار الأوبرا المنتج معتز عبدالوهاب والمنتج والمخرج تامر عزت والفنان عمرو عابد، لحضور ندوة فيلم "لما بنتولد" المشارك ضمن فعاليات مهرجان جمعية الفيلم في دورته الـ46.





"لما بنتولد" من تأليف نادين شمس، وإنتاج معتز عبدالوهاب وتامر عزت، ومن بطولة أمير عيد، وعمرو عابد، وابتهال الصريطي وسامح الصريطى ومحمد حاتم وهي أول تجربة في التمثيل للفنان أمير عيد المغني الرئيسي لفريق كايروكي وبسنت شوقى وحنان سليمان ودانا حمدان وحنان كرولوس.





ومن المقرر أن يقام حفل الختام السبت القادم في سينما محمد فريد بوسط البلد، وكرم المهرجان كل من الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله بإهدائه الدورة الـ 46 للمهرجان.



