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عبد المنعم السيد: مصر تستهدف تقليل نسبة البطالة لأقل من 7%.. فيديو

السبت 01/فبراير/2020 - 07:08 م
الدكتور عبدالمنعم
الدكتور عبدالمنعم السيد
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محمد حليم قنديل

قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنه لكي يكون لدينا عملية تصدير يجب أن يكون لدينا صناعة، موضحا أن الصناعة والزراعة هما قدما التنمية فى أي دولة متقدمة.

 

وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد خلال حواره التليفزيونى فى برنامج "اليوم" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن الصناعة أحد ذراعي التنمية فى اي دولة، مضيفا أن الصناعة فى مصر فى السنوات السابقة عانت كثيرا من بعض الأزمات التى بدأ حلها.

 

وتابع مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن مصر تستهدف خلال السنوات القادمة تقليل نسبة البطالة لأقل من 7% .

 

وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد، أن الهدف من دعم الصادرات هي زيادة الحصيلة الدولارية العائدة للدولة المصرية، مشيرا إلى أن حجم الصادرات الخاصة بالدولة المصرية يقدر بحوالي 28 مليار دولار.

 

وأشار إلى أن، الدكتور مصطفي مدبولى رئيس الوزراء كان قد وضع استراتيجية لزيادة حجم الصادرات المصرية خلال الثلاث سنوات القادمة ليصل حجم الصادرات لـ 55 مليار دولار.

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