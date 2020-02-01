نتيجة الصف الأول الثانوى 2020 برقم الجلوس في المدارس غدًا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة الصف الاول الثانوى 2020 برقم الجلوس، سوف يتم إعلانها رسميا غدًا الأحد الموافق 2 فبراير 2020 .
وعن آلية إعلان نتيجة الصف الاول الثانوى 2020 برقم الجلوس ، فقد أوضحت وزارة التربية والتعليم انه سيتم إعلان نتيجة الصف الاول الثانوى 2020 برقم الجلوس في المدرسة التابع لها الطالب.
وكانت امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي قد انطلقت يوم 11 يناير 2020، وتم عقدها ورقيا لطلاب الصف الأول الثانوي، وإلكترونيا لطلاب الصف الثاني الثانوي في المدارس المجهزة، وتم السماح للطلاب بدخول لجان الامتحان بالكتاب المدرسي، على اعتبار أن الامتحانات كانت بنظام الكتاب المفتوح الذي يقوم على قياس مهارة الفهم وليس الحفظ لدى الطلاب.
وقد خصصت وزارة التربية والتعليم مراكز للتصحيح الإلكتروني لتصحيح امتحانات الصف الثاني الثانوي، التي تم إجراؤها الكترونيًا عبر التابلت، بينما يجرى تصحيح امتحانات الصف الأول الثانوي التي تمت ورقيا على مستوى الإدارت التعليمية.
وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات رسمية لجميع القائمين على أعمال لجنة النظام والمراقبة الخاصة بـ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، وشددت خلالها على عدم إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2020 قبل الموعد الرسمي لإعلان النتيجة.