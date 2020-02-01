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تعليم

قبل ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2020.. رسالة عاجلة من وزير التعليم للطلاب

السبت 01/فبراير/2020 - 07:43 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياسـمين بدوي
وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك رسالة مصورة بالفيديو لطلاب الصف الأول والثانوي ، للترحيب بهم وإطلاعهم على أهداف التغيير المصمم لخدمتهم . 
يأتي ذلك بالتزامن مع انتظار طلاب الصف الاول الثانوي لـ نتيجة الصف الاول الثانوي 2020 بجميع أنحاء الجمهورية ، والتي من المقرر ان تظهر خلال ساعات .

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم : أنتم تشهدون معنا نهضة كبيرة في التعليم العام في مصر، ومنحناكم اجهزة التابلت التعليمي لإتاحة نفس الفرصة لكل طالب في مصر لأن يطلع على محتوى بنك المعرفة الرقمي ، وأن يبدأ في إكتساب المهارات بدلًا من اضاعة الوقت والمال فيما لا يفيد.

وأضاف وزير التربية والتعليم قائلا : ان التابلت جزء من منظومة كبيرة جدا تسعى الدولة لتطبيقها عليكم لتقديم خدمة تعليمية أفضل تؤهلكم لسوق العمل .

وأشار وزير التربية والتعليم ، إلى أنه تم رفع كافة المناهج على بنك المعرفة مع مصادر تعليمية اضافية تفاعلية من لمساعدة طلاب اولى ثانوي على فهم محتوى المناهج.

وأكد وزير التربية والتعليم ، أن الوصول لبنك المعرفة متاح لطلاب اولى ثانوي مجانا عبر التابلت سواء من داخل المدارس من خلال الشبكات والالياف الضوئية التي تم تزويد المدارس بها ، او من خارج المدارس عن طريق شريحة المحمول المجانية التي يتسلمها الطالب مع التابلت.

وقال وزير التربية والتعليم : نسعى للانتقال من فكرة الحفظ والتلقين إلى فكرة الفهم و الاستمتاع بالدراسة و التعلم.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن أسئلة امتحانات أولى ثانوي اختلفت ، حيث انتهى زمن الأسئلة ذات الإجابات النموذجية المحفوظة، وتم استبدالها بأسئلة تقيس الفهم و تساعد الطالب على التفكير والاجابة بنظام الكتاب المفتوح.

وقال وزير التربية والتعليم : طلاب أولى ثانوي يلاحظون أن الوزارة تتفاعل وتتواصل معهم بالرسائل من خلال التابلت ، كما يختلف شكل تفاعل الوزارة مع المعلمين ، و سيحتفل طلاب أولى ثانوي بهذا التغيير .

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