نوبات بكاء.. كيف استقبلت بريطانيا قرار خروجها من الاتحاد الأوروبى.. شاهد

عرضت فضائية يورونيوز مقطع فيديو عن ردود الأفعال المتباينة فى بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبى.





وقد تجمع مناصري بريكست أمام مقر البرلمان أمس، الجمعة، للاحتفال بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد أزمة سياسية عميقة استغرقت ثلاث سنوات، لكن بالنسبة لمعارضي الخروج من التكتل فلم يكن هناك سوى الدموع.





وبعد 47 عامًا من العضوية الأوروبية خرجت بريطانيا من التكتل أمس، الجمعة، حيث تجمع عدد من أشد المؤيدين للخطوة أمام البرلمان قبل 12 ساعة من العد العكسي.





وكان منهم من يرى "إنه أمر يبعث على الكثير من الارتياح أن نخرج أخيرا من الاتحاد الأوروبي وأن هذا لا يقلل من احترام دول الاتحاد الأوروبي، بل مطلق الاحترام لهم جميعًا ودائمًا.. لكن الاتحاد الأوروبي خدعة، وكان كذلك منذ انضمامنا إليه وأنا سعيد بخروجنا منه".





وهناك آخرون كانوا يرتدون قبعات الاتحاد وحاملين لافتات تقول "سنعود" وسط بكاء شديد، مؤكدين "لقد حطمتم مستقبلنا المهني وأحلامنا". ويرون بأن هذا الخروج هو محاولة انتحار وهم يشعرون حقا بالحزن الشديد.





قد خرجت بريطانيا أمس الجمعة، من الاتحاد الأوروبي، منهيةً بذلك 47 عامًا من الزواج الصاخب بين لندن وبروكسل ومفتتحةً، بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من المفاوضات الشاقّة، صفحةً جديدة من تاريخها.



وقد أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في خطاب وجّهه إلى الأمّة قبل ساعة من خروج بلاده رسميًا من الاتّحاد الأوروبي، أنّ بريكست "ليس النهاية بل بداية فصل جديد من مسيرتنا الوطنيّة الكبرى".

وأضاف جونسون فى خطابه أمس، الجمعة: "الأهمّ هذه الليلة هو أن نقول إنّها ليست النهاية بل البداية، إنّها لحظة بزوغ الفجر وبدء فصل جديد من مسيرتنا الوطنية الكبرى".







