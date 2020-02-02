زوجة بطل قطار الإسماعيلية: المشهد كان صعبا جدا.. فيديو

قالت فايزة متولي زوجة بطل واقعة قطار الإسماعيلية، إن مشهد زوجها وابنتها تحت عجلات القطار صعب "ويارب محدش يشوفه".

وأضافت الابنة خديجة خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc": "كنت خايفة أوى ومرعوبة مش عشان نفسى، لأن بابا كان معرض للخطر أكتر.. ربنا يخليه لينا".





وقال الأب الفدائي لـ صدى البلد: "الشعب المصرى الطيب اللى بيحب البلد شعب عظيم مش لاقى كلام اقوله، الناس اللى كانت واقفة بتقولى متتحركش اثبت، قوونى بكلامهم والف حمد وشكر ليك يارب على نجاة بنتى قبل منى دى روحى وحبيبتى".

وأضاف محمد فرغلى الملقب بالأب الفدائى والأب الشجاع: "انا محستش بنفسى كل حاجة فيا وقفت عن الحركه حسيت خلاص النهاية والمكتوب مش هنهرب منه، وأمر ربنا هو اللى هيكون وفضلت ادعى يارب يارب وربنا نجانا مهما شكرته وقلت مش لاقى كلام".