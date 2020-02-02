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الصين تعلن تسجيل 1921 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إقليم هوبي

الأحد 02/فبراير/2020 - 01:05 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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كـريـم الـخـطـيـب
أفادت قناة «أكسترا نيوز» في نبأ عاجل إعلان الصين تسجيل 1921 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إقليم هوبي.


طلبت الحكومة الصينية من الأزواج تأجيل مراسم الزفاف غدا وتقليص الجنازات لمنع انتشار العدوى.


ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، يعتبر  الثاني من  فبراير موعدًا اليوم الأكثر حظًا لإقامة حفلات الزفاف هذا العام  تسلسلها الرقمي الذي يتمثل في 222020 لكونها أرقام متطابقة وتجلب الحظ.


جاء النداء بعد ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا إلى 259 حالة.


وقالت الوزارة إنها ستوقف مؤقتًا خدمات استشارات الزواج وطلبت من الجمهور عدم إقامة حفلات الزفاف.
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