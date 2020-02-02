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رياضة

يوفنتوس في مهمة تأمين صدارة الدوري الإيطالي أمام فيورنتينا

الأحد 02/فبراير/2020 - 09:49 ص
يوفنتوس
يوفنتوس
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محمد السعيد
يستضيف فريق يوفنتوس نظيره فيورنتينا، اليوم، الأحد، في تمام الواحدة والنصف ظهرا، ضمن منافسات الجولة الـ 22، من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويسعى فريق يوفنتوس بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وتأمين صدارته لجدول ترتيب الدوري الإيطالي.

على الجانب الآخر يطمح فريق فيورنتينا الذي يقدم نتائج سيئة هذا الموسم، في تحقيق نتيجة إيجابية أمام البيانكونيري، للابتعاد عن مراكز الهبوط.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 51 نقطة، بفارق 3 نقاط عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد فيورنتينا في المركز الـ 14 بـ 25 نقطة.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإيطالي، أتلانتا مع جنوى، لاتسيو مع سبال، ميلان مع فيرونا، ليتشي مع تورينو، أودينيزي مع إنتير ميلان.

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