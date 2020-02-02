في عيد ميلادها.. تعرف على العمر الحقيقي لـ شاكيرا

يصادف اليوم عيد ميلاد النجمة العالمية شاكيرا ، التي تعد واحدة من أهم المغنيات في العالم وصاحبة الشعبية الكبيرة لبساطتها وعفويتها وموهبتها الفريدة من نوعها.





تكمل شاكيرا اليوم الـ 43 من عمرها فهي من مواليد 2 فبراير عام 1977، ولدت لاب كولومبي وأم لبنانية ودائما ما تفتخر بأصولها العربية.





شاكيرا تعدّ من أكثر المغنيات في أمريكا اللاتينية ممن حازوا جوائز وترشيحات فقد حازت جائزتي جرامي وسبع جوائز جرامي لاتينية منهم 4 جوائز في ليلة واحدة مما جعلها أكثر فنانة تحصد جوائز في نفس الليلة، وقد حازت 3 جوائز AMA جوائز الموسيقى الأمريكية.





وهي أحد عشاق برشلونة الإسباني ثم انتر ميلان الإيطالي. جائزة غرامي تمنح كل عام وقد حازت شاكيرا على جائزتين من 5 ترشيحات.



