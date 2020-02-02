نعجز عن فهم حكمة الله.. نجيب ساويرس ينعى خالد بشارة بكلمات موثرة

أعرب رجل الأعمال، نجيب ساويرس، عن حزنه الشديد بخبر وفاة خالد بشارة، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم، في حادث سير.





وكتب نجيب ساويرس من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام: " نفرح ونحزن لأشياء تافهة ثم يأتى الموت و يخطف شخص حبيب لنا فنتذكر أن الحياة لا تستحق هذا وأن العمر فانى ...لا يتزعزع إيماننا لكن نعجز عن فهم حكمة الله ...لماذا تنتهى حياة شاب نابه ناجح ومحبوب فى مقتبل العمر ويخلف وراءه ولدين و زوجة و أم مكلولة للحزن وكسرة القلب ؟ الله يرحمه".





وكان الشاب خالد بشارة، الرئيس التنفيذي لأوراسكوم، الراعية والممولة لمهرجان الجونة السينمائي، توفي اليوم في حادث مروع في الاتجاه المؤدي إلى ميدان الرماية في محافظة الجيزة.





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للحادث، مؤكدين أن سيارة نقل بدعامات حديد ولا تحمل لوحات معدنية، اصطدمت بالسيارة الملاكي، ما أدى إلى انقلاب الأخيرة والتي كان يتواجد بداخلها شخص واحد فقط وهو قائد السيارة خالد بشارة.



