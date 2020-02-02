AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

نعجز عن فهم حكمة الله.. نجيب ساويرس ينعى خالد بشارة بكلمات موثرة

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:18 ص
منار نور
أعرب رجل الأعمال، نجيب ساويرس، عن حزنه الشديد بخبر وفاة خالد بشارة، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم، في حادث سير.

وكتب نجيب ساويرس من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام: "نفرح ونحزن لأشياء تافهة ثم يأتى الموت و يخطف شخص حبيب لنا فنتذكر أن الحياة لا تستحق هذا وأن العمر فانى ...لا يتزعزع إيماننا لكن نعجز عن فهم حكمة الله ...لماذا تنتهى حياة شاب نابه ناجح ومحبوب فى مقتبل العمر ويخلف وراءه ولدين و زوجة و أم مكلولة للحزن وكسرة القلب ؟  الله يرحمه".

وكان الشاب خالد بشارة، الرئيس التنفيذي لأوراسكوم، الراعية والممولة لمهرجان الجونة السينمائي، توفي اليوم في حادث مروع في الاتجاه المؤدي إلى ميدان الرماية في محافظة الجيزة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للحادث، مؤكدين أن سيارة نقل بدعامات حديد ولا تحمل لوحات معدنية، اصطدمت بالسيارة الملاكي، ما أدى إلى انقلاب الأخيرة والتي كان يتواجد بداخلها شخص واحد فقط وهو قائد السيارة خالد بشارة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة خالد بشارة الرئيس التنفيذي لأوراسكوم في حادث مروع..صور

تفاصيل مصرع خالد بشارة المدير التنفيذي لأوراسكوم في الجيزة

تهشمت فى الحادث.. تعرف على نوع سيارة الراحل خالد بشارة المدير التنفيذي لأوراسكوم

رجل ناجح.. تويتر يتحول لـ دفترة عزاء بعد وفاة #خالد_بشارة

نجوم الكرة المصرية ينعون خالد بشارة

ليلة وفاة خالد بشارة ورحاب بدر.. السيارة المرسيدس للمدير التنفيذي لأوراسكوم تهشمت على الدائري.. والصحفية عثر عليها مشنوقة على سريرها في المعادي

ترشيحاتنا

أصالة تستمر في إثارة الجدل حول علاقتها بطبيبها الخاص

ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا .. تفاصيل

هل يجوز المسح على الأكمام لعدم القدرة على رفعها بسبب البرد.. مجمع البحوث يجيب

انتقالي للزمالك احتراف .. رسالة صلاح محسن لـ مصطفى محمد

بعد سرعة انتشار كورونا.. هذا ما فعلته مدينة ونتشو الصينية في مواطنيها

شطة: الأهلي مثل ليفربول.. واستمرار صالح جمعة يقتله.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تكتشف الإصابة بـ فيروس كورونا؟

هيونداي كريتا 2020 hyundai creta تتراجع 13 ألف جنيه.. صور

تفقد تأثيرها وفوائدها.. 3 حالات تصبح فيها القهوة خطيرة