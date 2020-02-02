حضور أفريقي مكثف في ضيافة القومي لثقافة الطفل بمعرض الكتاب

يستمر المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف في تقديم نشاطه في ركن الأطفال بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، وتحت شعار الدورة 51 "مصر .. أفريقيا .. ثقافة التنوع" قدم المركز العديد من الأنشطة الثقافية والفنية الأفريقية التي تتماشى مع شعار المعرض.





وأقام قسم العلاقات الثقافية الخارجية بالمركز برئاسة سحر يسري، ندوة تفاعلية بعنوان "دور الفن في بناء شخصية وثقافة الطفل الافريقي" شارك فيها الباحث عبد الرحمن غي من السنغال، الأديبة والناقدة د. نوران فؤاد، الفنان تشارلس بيتر فاكون من جنوب السودان، الشاعر علي مصطفي لون من نيجيريا، الفنان وعازف العود محمد الشهاوي من مصر، الباحث طه ياسين المسلم من موريتانيا، المخرج المسرحي أبو القود مايل من جنوب السودان، وحمزة عطية نائب الأمين العام لرابطة الطلاب التشاديين بمصر، وكان ضيف شرف الندوة مستشار سفارة السنغال الأستاذ حبيب صار رئيس إدارة شئون الطلاب السنغاليين بمصر، وأدارت الندوة د.عفاف طلبة.









وتناولت الندوة عدة محاور منها تحديد أنماط الفنون التي تساعد الطفل على تطوير قدراته الذاتية بالمستوى الذي يليق بالبناء النفسي والتربوي له، ودور الفنون المختلفة في بناء شخصية وثقافة الطفل الافريقي، وما هي أكثر الفنون تأثيرا في ثقافة الطفل الأفريقي في الدول الأفريقية المختلفة والتي لها دور هام في تشكيل شخصيته، والتطلعات المستقبلية في ظل الانفتاح المعرفي من أجل تحقيق الاندماج الفني بين أطفال القارة السمراء لإكسابهم ثقافات فنية جديدة يمكنهم من خلالها ءظهار مزيد من التميز والإبداع.









وقد حضر الندوة جمهور كبير من رواد المعرض بالإضافة إلى كوكبة من الأفارقة، محمد الشنقيطي من موريتانيا، منير سيس من السنغال، نيقور دينق رئيس اتحاد طلاب جنوب السودان السابق بمصر، الإعلامي رمضان أجاك من جنوب السودان، أبو بكر انجاي المستشار بالرابطة الوطنية للطلاب السنغاليين بمصر، فيفيان تشارلس من جنوب السودان.





وفي نهاية الندوة تم تكريم الأستاذ حبيب صار المستشار الثقافي لسفارة السنغال وتسليمه شهادة تقدير.





كما أقيمت ندوة أخرى بعنوان "دور مسرح الطفل في جنوب السودان" أدارها الإعلامي رمضان أجاك من جنوب السودان، وتحدث فيها الأستاذ نيقور دينق رئيس اتحاد طلاب جنوب السودان السابق بمصر، والمخرج المسرحي أبو القود مايل فاول، د.عفاف طلبة أستاذ مساعد بالكونسرفتوار بأكاديمية الفنون ومؤسس جروب ملتقى الثقافة الأفريقي.





بدأت الندوة بغناء الأطفال السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، وتخلل الندوة جوائز وفقرات تمثيلية قام بأدائها الأطفال في محاولة لمحاكاة شخصيات من حكايات زمان، وانتهت الندوة بترديد الأطفال لكلمات .. تحيا مصر .. تحيا جنوب السودان .. تحيا أفريقيا، كما تم عرض مسرحية للأطفال بعنوان "الدببة الثلاثة".