AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

حضور أفريقي مكثف في ضيافة القومي لثقافة الطفل بمعرض الكتاب

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:36 ص
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي
يستمر المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف في تقديم نشاطه في ركن الأطفال بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، وتحت شعار الدورة 51 "مصر .. أفريقيا .. ثقافة التنوع" قدم المركز العديد من الأنشطة الثقافية والفنية الأفريقية التي تتماشى مع شعار المعرض.

وأقام قسم العلاقات الثقافية الخارجية بالمركز برئاسة سحر يسري، ندوة تفاعلية بعنوان "دور الفن في بناء شخصية وثقافة الطفل الافريقي" شارك فيها الباحث عبد الرحمن غي من السنغال، الأديبة والناقدة د. نوران فؤاد، الفنان تشارلس بيتر فاكون من جنوب السودان، الشاعر علي مصطفي لون من نيجيريا، الفنان وعازف العود محمد الشهاوي من مصر، الباحث طه ياسين المسلم من موريتانيا، المخرج المسرحي أبو القود مايل من جنوب السودان، وحمزة عطية نائب الأمين العام لرابطة الطلاب التشاديين بمصر، وكان ضيف شرف الندوة مستشار سفارة السنغال الأستاذ حبيب صار رئيس إدارة شئون الطلاب السنغاليين بمصر، وأدارت الندوة د.عفاف طلبة.  


وتناولت الندوة عدة محاور منها تحديد أنماط الفنون التي تساعد الطفل على تطوير قدراته الذاتية بالمستوى الذي يليق بالبناء النفسي والتربوي له، ودور الفنون المختلفة في بناء شخصية وثقافة الطفل الافريقي، وما هي أكثر الفنون تأثيرا في ثقافة الطفل الأفريقي في الدول الأفريقية المختلفة والتي لها دور هام في تشكيل شخصيته، والتطلعات المستقبلية في ظل الانفتاح المعرفي من أجل تحقيق الاندماج الفني بين أطفال القارة السمراء لإكسابهم ثقافات فنية جديدة يمكنهم من خلالها ءظهار مزيد من التميز والإبداع.


وقد حضر الندوة جمهور كبير من رواد المعرض بالإضافة إلى كوكبة من الأفارقة، محمد الشنقيطي من موريتانيا، منير سيس من السنغال، نيقور دينق رئيس اتحاد طلاب جنوب السودان السابق بمصر، الإعلامي رمضان أجاك من جنوب السودان، أبو بكر انجاي المستشار بالرابطة الوطنية للطلاب السنغاليين بمصر، فيفيان تشارلس من جنوب السودان.

وفي نهاية الندوة تم تكريم الأستاذ حبيب صار المستشار الثقافي لسفارة السنغال وتسليمه شهادة تقدير.

كما أقيمت ندوة أخرى بعنوان "دور مسرح الطفل في جنوب السودان" أدارها الإعلامي رمضان أجاك من جنوب السودان،  وتحدث فيها الأستاذ نيقور دينق رئيس اتحاد طلاب جنوب السودان السابق بمصر، والمخرج المسرحي أبو القود مايل فاول، د.عفاف طلبة أستاذ مساعد بالكونسرفتوار بأكاديمية الفنون ومؤسس جروب ملتقى الثقافة الأفريقي.

بدأت الندوة بغناء  الأطفال السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، وتخلل الندوة جوائز وفقرات تمثيلية قام بأدائها الأطفال في محاولة لمحاكاة شخصيات من حكايات زمان، وانتهت الندوة بترديد الأطفال لكلمات .. تحيا مصر .. تحيا جنوب السودان .. تحيا أفريقيا، كما تم عرض مسرحية للأطفال بعنوان "الدببة الثلاثة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالصور.. ختام فعاليات قافلة "عيالنا" بمحافظة الوادي الجديد

100 فعالية خاصة للأطفال بمعرض القاهرة الدولى الكتاب

بقصيدة وفلكلور وغناء.. هكذا استقبل الأطفال رئيس الوزراء في معرض الكتاب

ورش تفاعلية وفنية وحكي ضمن فعاليات القومي لثقافة الطفل بمعرض الكتاب.. صور

محمد صلاح و ساديو ماني.. مواطن سنغالي بمعرض الكتاب يتحدث عن العلاقات مع مصر

القومي لثقافة الطفل يحتفي بالموسيقى بمعرض الكتاب

ترشيحاتنا

16 إجراء عاجلا لحماية المدارس من كورونا مع عودة الدراسة

أصالة تستمر في إثارة الجدل حول علاقتها بطبيبها الخاص

في عيد ميلادها.. تعرف على العمر الحقيقي لـ شاكيرا

صناعة البرلمان تعلن عن موعد هبوط الدولار لـ لأقل من 15 جنيها وتوضح الأسباب

محمد جاد: محمد صلاح وصل لمرحلة عظيمة من التوهج الكروي.. فيديو

شاهد.. هيفاء وهبى تشعل السوشيال ميديا فى أحدث ظهور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تكتشف الإصابة بـ فيروس كورونا؟

هيونداي كريتا 2020 hyundai creta تتراجع 13 ألف جنيه.. صور

تفقد تأثيرها وفوائدها.. 3 حالات تصبح فيها القهوة خطيرة